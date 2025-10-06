Diego Santilli adelanta que encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires: “Voy a dejar el alma para defender el rumbo”
Aún no hay anuncio formal desde La Libertad Avanza, pero el propio Diego Santilli, mediante un posteo, trasuntó que será la nueva cabeza de lista el 26 de octubre en las legislativas nacional, quedando relegada (o hasta tal vez se baje…) la exmodelo y ex vedette, hoy periodista, actriz y empresaria, Karen Reichardt, que figuraba segunda en la boleta.
Santilli tuiteó: “No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, publicó en X.
No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso.
El camino es duro, pero es el correcto.
Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación.
Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país
— Diego Santilli (@diegosantilli) October 5, 2025
Los plazos, y los costos económicos, le juegan en contra al Gobierno para mandar a reimprimir la papeleta para la elección, pero todavía estaría dentro de los límites permitidos, ya que los cambios podrían hacerse hasta 15 días antes.
Santilli sería nuevamente el número 1 de una boleta, tal como pasó en 2021 cuando encabezó por Juntos por el Cambio, en una elección en la que fue el candidato a diputado más votado en la provincia de Buenos Aires, derrotando por casi un punto y medio al kirchnerismo.