Diego Milito le ofreció renovar contrato a Gustavo Costas hasta el final de su presidencia en Racing
La charla se llevó a cabo en un restaurante del centro, pero Diego Milito tenía la mejor propuesta a la hora del postre. Entonces, el presidente dejó con la boca abierta a Jito Alonso y sorprendió al tesorero Diego Cifarelli. “Quiero que Gustavo sea el técnico hasta el final de mi mandato”, le dijo el Príncipe al representante de Costas, que llegaba con la idea de acordar un vínculo por el próximo año. Si da el okey, el entrenador campeón de la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025 firmará un contrato hasta diciembre de 2028.
“Es por acá, seguir por este camino, afirmarse en lo bueno que se hizo, corregir errores y potenciar el equipo”, le confió Milito a sus allegados antes de tomar la decisión de extender la oferta. Pocos sabían de la propuesta que estaba preparando el ex delantero de la Academia. Por eso tomó de sorpresa a todos. Incluso, al propio Costas.
A pesar de que el técnico llegó durante la gestión de Víctor Blanco y tuvo algunas turbulencias que se disiparon con la conquista del torneo internacional, Milito ganó las elecciones y le ofreció la continuidad.
La apuesta de Milito es muy grande, pero Costas sabe que tendrá que revalidar temporada tras temporada a bordo del éxito. Ya se fue cuatro veces de Racing, dos como jugador y dos como técnico. Nunca le hizo un reclamo judicial al club. Cuando se le cerraron las puertas como futbolistas, se fue al Lugano de Suiza y a Gimnasia de Jujuy, donde terminó su carrera. Lo despidieron en la quiebra y en el gerenciamiento. Fernando De Tomaso, que quedó a cargo de Blanquiceleste S.A. tras la salida de Fernando Marín, le pagó con cheques sin fondos. Volvió por amor con un contrato bajo que fue duplicado en la primera renovación y tendrá un aumento en esta nueva rúbrica.
Los hinchas quieren al técnico y en su mayoría, están de acuerdo en la decisión que tomó el mandamás celeste y blanco.
¿Qué piensa Costas? Está asombrado, lo meditará, pero aceptará. Después del “sí” tendrá que evaluar el proyecto deportivo. Para el técnico, más importante que las incorporaciones son las bajas. Ya se sabe que Facundo Mura y Gabriel Arias quedarán libres a fin de año y continuarán sus carreras en otros destinos.
Sobran zagueros centrales y aunque Marcos Rojo tiene contrato por productividad hasta junio, podría salir. Tres extranjeros serán prescindibles: Richard Sánchez, Martín Barrios y Adrián Balboa.
Inter de Porto Alegre hizo uso de la opción de compra del pase de Johan Carbonero en 4 millones de dólares. Matías Tagliamonte (Unión) y Baltasar Rodríguez (Inter Miami) deberían volver de sus préstamos. De todos modos, en Racing no descartan que haya un ofrecimiento del equipo de Lionel Messi.
En cuanto a las incorporaciones, el objetivo es mantener la base vertebral (Facundo Cambeses, Santiago Sosa, Juan Nardoni y Maravilla Martínez) los puestos a reforzar son un lateral derecho, un volante central, un creativo y un “9”. A Costas le gusta Marcelino Moreno, de Lanús. ¿Y si llama a Roger Martínez, que se fue a Medio Oriente? El colombiano, de 31 años, está jugando en el Al-Taawon de Arabia Saudita. En su entorno le insisten. Se verá.