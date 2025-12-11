Dieciséis internos egresaron de la primaria en la Unidad Penal N°1 en un nuevo acto de colación en contexto de encierro
En el marco del fortalecimiento de las políticas educativas dentro del sistema penitenciario, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, junto al director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, participó del acto de graduación de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Vicente López, donde 16 personas privadas de libertad —seis mujeres y diez varones— recibieron sus diplomas y continuarán sus estudios secundarios.
El acto se desarrolló en las instalaciones de la Unidad Penal N°1 de Paraná, sede de la institución educativa que funciona dentro del establecimiento penitenciario.
La ceremonia contó también con la presencia del subdirector del Servicio Penitenciario, Santiago García; la jueza de Ejecución de Pena, Cecilia Bértora; el director de Educación de Jóvenes y Adultos del CGE, Alfredo Blochinger; autoridades educativas y familiares. Todos remarcaron el valor de la educación como herramienta clave para la resocialización.
En esta oportunidad, 16 estudiantes finalizaron su educación primaria, un logro que no solo marca el cierre de una etapa, sino que habilita la continuidad en el nivel secundario, camino que los propios egresados ya confirmaron que emprenderán.
“Hoy es un día muy importante, no solo para la institución penitenciaria, sino para los 16 internos que terminaron el ciclo primario. Este acto es muestra del compromiso por la reinserción y la educación como pilar fundamental para mejorar las condiciones de vida de quienes hoy están privados de libertad. Estoy orgulloso del compromiso de los internos y de la hermosa familia que es la Escuela de Jóvenes y Adultos Vicente López”, señaló Roncaglia.
Durante la ceremonia se valoró el esfuerzo sostenido de los estudiantes para avanzar en su formación en contexto de encierro, así como el rol fundamental del equipo docente, que garantiza el derecho a la educación dentro de la unidad.
La jornada concluyó con la entrega de diplomas y el reconocimiento al poder transformador de la educación en los procesos de reinserción social.
Por su parte, Blochinger afirmó: “Renovamos el compromiso de garantizar el derecho a la educación de jóvenes y adultos, jerarquizando la modalidad, capacitando a los docentes y ampliando permanentemente la oferta educativa en las unidades penales”.