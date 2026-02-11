Dictaron la conciliciación obligatoria y no habrá paro de colectivos este miércoles
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria que tendrá efecto desde las 0 del miércoles, y tendrá un plazo de 15 días por lo cual no habrá paro de colectivos en el interior del país. Así lo definió la Secretaría de Trabajo y lo comunicó el Ministerio de Capital Humano.
La Unión de Tranviarios Argentinos (UTA) había amenazado con una medida de fuerza si no se alcanzaba un acuerdo salarial similar al firmado para el AMBA.
Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/vOn5R5DGjy
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) February 10, 2026
“El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informa que se ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que nuclea a empresas de transporte de pasajeros del interior del país”, indicó el Gobierno.
El Gobierno intimó a la UTA “a dejar sin efecto cualquier medida de acción directa que pudiera afectar la prestación del servicio de transporte automotor de pasajeros en el interior del país, así como a abstenerse de implementar nuevas medidas de ese tipo durante el período de conciliación”.