Dibu Martínez, nuevamente nominado al premio Lev Yashin: busca su tercer galardón consecutivo
Dibu Martínez fue seleccionado entre los 10 arqueros nominados al premio Lev Yashin, que se entregará durante la gala del Balón de Oro 2025. El guardameta del Aston Villa y de la selección argentina campeona del mundo ya obtuvo esta distinción en las últimas dos ediciones, 2023 y 2024, y vuelve a figurar entre los favoritos.
La nómina de candidatos la completan Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra), Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita), Lucas Chevalier (Lille, Francia), Thibaut Courtois (Real Madrid, España), Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter, Italia).
La ceremonia se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, en una fecha más temprana de lo habitual, ya que históricamente se celebra en octubre.
El arquero argentino volvió a destacarse a lo largo de la temporada: su equipo, el Aston Villa, fue protagonista en la Premier League y logró avanzar hasta los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que fue eliminado por el PSG con un resultado global de 5-4. En la liga inglesa, los dirigidos por Unai Emery finalizaron sextos con 66 puntos, lo que les permitirá disputar la Europa League 2025-2026 como uno de los aspirantes al título.
Según Transfermarkt, Martínez disputó 53 partidos con Aston Villa y recibió 61 goles. También volvió a tener un rol decisivo en la selección argentina, que tras ganar la Copa América 2024 aseguró su clasificación al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
El arquero marplatense ya hizo historia al convertirse en el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el Lev Yashin, después de su consagración en el Mundial de Qatar 2022 y sus brillantes actuaciones posteriores. En la votación general del Balón de Oro, ocupó el puesto 18° en 2024.
La edición 2025 del Balón de Oro también marcará un hito al incluir por primera vez premios de igualdad de género. Así, se entregarán las distinciones a la Mejor Portera, la Mejor Jugadora Joven y la Máxima Goleadora, junto a los galardones ya tradicionales.
Los nominados fueron seleccionados con base en criterios estrictos. La revista France Football convocó a un jurado de 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, elegidos entre los países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno confecciona un top 10 con puntajes asignados, y quien acumula la mayor cantidad de votos se lleva el premio.
El sistema valora, en orden de prioridad: el rendimiento individual, el trabajo colectivo y títulos obtenidos, y finalmente la clase y juego limpio. El período considerado va de julio de 2024 a junio de 2025, en línea con el calendario europeo.