Dibu Martínez brilló ante Crystal Palace, pero una molestia física lo sacó en el entretiempo
Emiliano “Dibu” Martínez fue titular este miércoles en el empate 0-0 del Aston Villa como visitante ante Crystal Palace, por la fecha 21 de la Premier League, y tuvo una intervención decisiva en el primer tiempo. Sin embargo, su salida en el entretiempo y el ingreso del suplente Marco Bizot reavivaron la preocupación en torno a su estado físico, en una temporada marcada por distintas molestias y con la mirada puesta en el Mundial 2026, donde defenderá el título con la selección argentina.
El arquero marplatense fue determinante a los 16 minutos, cuando protagonizó una gran atajada mano a mano ante Brennan Johnson. El delantero sacó un remate a quemarropa que obligó al guardameta argentino a una estirada a mano cambiada para desviar la pelota al córner, en la acción más clara del conjunto local durante la primera etapa.
Para sorpresa del público, Martínez no regresó al campo de juego en el complemento. La institución apenas informó en sus redes sociales: “Cambio al descanso: entra Marco por Emi”, sin brindar mayores precisiones sobre el motivo de la modificación.
Minutos después del pitazo final del primer tiempo de Andy Madley, la transmisión televisiva captó a Martínez camino al banco de suplentes, mientras recibía hielo en el gemelo izquierdo, según se informó en la señal oficial. Su rápida salida rumbo al vestuario al cierre de los primeros 45 minutos había sido una señal elocuente de que algo no estaba bien desde lo físico.
Las dudas sobre el estado físico del arquero argentino no son nuevas. En octubre pasado, había sido anunciado como titular frente al Feyenoord en Países Bajos, pero no salió al campo ni ocupó un lugar en el banco de suplentes. En aquella ocasión, la BBC indicó que sufrió un golpe durante la entrada en calor, mientras que el periodista Gastón Edul habló de una contractura en un gemelo.
A comienzos de diciembre, una situación similar se repitió en la victoria 4-3 ante Brighton: Martínez realizó el calentamiento previo, pero fue descartado a último momento. Tras ese partido, el entrenador Unai Emery explicó: “Emiliano tenía dolor en la espalda. Ni siquiera podía calentar con normalidad. Tenemos a Marco, que es un gran profesional”.
En lo que va de la temporada, Martínez se perdió ocho partidos, aunque no todos por lesión. No estuvo en el debut ante Newcastle por suspensión, tras su expulsión en la última fecha de la Premier League 2024/25 frente a Manchester United. En la Selección argentina, tampoco actuó en el amistoso ante Angola, donde el cuerpo técnico optó por darle minutos a Gerónimo Rulli.
En el plano estadístico, el ex arquero del Arsenal suma 20 partidos en la temporada, con seis vallas invictas y 19 goles recibidos, además de una sola amonestación. Fue titular en los últimos cinco encuentros de liga ante Manchester United, Chelsea, Arsenal, Nottingham Forest y Crystal Palace.
Con este empate, el Aston Villa no logró capitalizar la igualdad del Manchester City frente a Brighton y ambos continúan como escoltas con 43 puntos. En el plano internacional, los dirigidos por Emery mantienen altas expectativas en la Europa League, donde comparten el liderazgo con Lyon y Midtjylland, y buscarán sellar el pase directo a octavos en las últimas dos fechas.