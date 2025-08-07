Diana Mondino: “O Milei no es muy inteligente o era una especie de corrupto”
La ex canciller Diana Mondino brindó este jueves fuertes declaraciones al canal catarí Al Jazzera sobre asuntos del Gobierno, del que ya no forma parte luego de ser desplazada del Ministerio de Relaciones Exteriores por discordancias con Javier Milei. En la entrevista se mostró severamente crítica con el jefe de Estado, expresando agudos conceptos sobre distintos temas que lo comprometen en su gestión.
Desde que renunciara en octubre de 2024 a la conducción de la Cancillería, Diana Mondino conservó un perfil bajo, concediendo pocas entrevistas desde entonces. Sin embargo, este jueves Al Jazeera publicó una entrevista audiovisual llevada a cabo por el periodista británico Mehdi Hasan.
El conductor del ciclo Head to head llevó la conversación por un amplio abanico de temas políticos referidos al Gobierno y a Javier Milei, aunque siempre con un talante inquisitivo.
Uno de los ejes temáticos estribó en el caso $LIBRA, la criptoestafa perpetrada el 14 de febrero pasado en la que quedó involucrado el presidente y cuya investigación continúa en el país y también en Nueva York.
Los segmentos de mayor relieve
Periodista: Sé que le encanta hablar del acuerdo del Mercosur con la UE, pero la pregunta era sobre la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares desaparecieron. Diana, usted mencionó la corrupción, al principio de este programa. ¿Es un presidente corrupto?
Diana Mondino: Espero que no, y si lo es, algún día tendrá que ir a la cárcel.
Periodista: Bueno, hay muchas demandas en su contra, tanto en Argentina como en los tribunales de Nueva York.
Diana Mondino: Y si es verdad…
Periodista: ¿Qué opina, Diana? Me encantaría escuchar su opinión.
Diana Mondino: Les explicaré mi punto de vista y, más adelante, permítanme decir a la gente que el acuerdo del Mercosur con la UE cambiará a Argentina, porque habrá, hay tres acuerdos…
Periodista: ¿Crees que Javier Milei debería haber tuiteado el enlace a una criptomoneda?
Diana Mondino: No, no debería haber publicado ese link.
Periodista: Genial. ¿Por qué crees que lo hizo?
Diana Mondino: Creo que alguien le contó de ello, y él pensó que era una buena idea.
Periodista: Alguien ganó dinero de esto, 250 millones de dólares desaparecieron.
Diana Mondino: Exactamente, así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé.
Periodista: Creo que puedo hablar por la audiencia al decir ‘Wow’. Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido.
Diana Mondino: No.
Periodista: Es lo que dijiste. Si lo estás viendo en YouTube, retrocede…
Diana Mondino: No, eres bueno y sé que pasará en Argentina dentro de unas semanas, cuando la gente cortará ese pedacito del programa, “Mondino dice eso” y lo publicarán.
Periodista: Dijo usted que o es corrupto o que yo elija.
Diana Mondino: Usted puede decidir sobre eso.
Periodista: Pero solo me dio dos opciones, corrupto o estúpido.
Diana Mondino: Puedo darle las dos opciones, sí.
Periodista: No había una tercera opción.
Diana Mondino: ¿Soy la persona indicada para saber de eso? Lo que puedo decirle es que si quiere exportar vino a Suiza, tendrá impuestos más bajos. Esa cosa no la sé.
Periodista: Pero… o es corrupto o estúpido. Esa fue la opción que me dio.
Diana Mondino: Otra vez. Lo siento, chicos, cuando escuchen ese pequeño extracto, déjenme decirles que lo intenté, hice algo al respecto.
“Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”
Políticas de gestión de Javier Milei
Periodista: Ustedes aumentaron el sufrimiento el año pasado, y la pobreza superó el 50 % en los primeros seis meses de ese año. Lo sabemos por el INDEC.
Diana Mondino: Al menos este Gobierno no está modificando los números como el Gobierno anterior. Hay cosas que funcionan de la manera que nos gusta, reduciendo el gasto social, arreglando y cerrando ministerios, aunque hay mucha gente que perdió el empleo, tanto en el sector público como en el privado.
Periodista: Seamos sinceros, este no es un proyecto económico, sino uno ideológico. Milei es libertario y todo el que no piensa dentro de ese espectro es malo. ¿Cómo hizo para trabajar para este hombre?
Diana Mondino: Creo firmemente que la única forma de que la Argentina puede salir del estancamiento en el que estaba es no gastando más de lo que recauda, vendiendo más a todo el mundo. Pero yo no me voy a casar con Milei, no tiene por qué gustarme.
Entrevista completa de Mehdi Hasan (Al Jazeera) a la ex canciller Diana Mondino con subtítulos en español
Los perros del presidente
Periodista: Hay una biografía de Milei que se llama El Loco y dice que Milei tuvo una conversación telepática con su perro fallecido, Conan, que está muerto, y del que clonó a los otros perros, quien le transmitió el mensaje de Dios para que fuera presidente de Argentina, y que todavía se comunica con el perro muerto, Conan, a través de un místico. Por cierto, a Milei se le preguntó dos veces en dos entrevistas distintas con dos medios y no negó que lo hace. Esta noche has estado defendiendo las políticas de este hombre, un hombre para el que usted trabajó. Se parece mucho, para el resto de nosotros, a un loco.
Diana Mondino: He visto a los perros dos veces. No los conté porque son muy grandes y no me gustan los perros. Pero los he visto.
Periodista: Pero su estado mental…
Mondino: Digamos que todo lo que dice todo el mundo es cierto y se dicen cosas mucho más feas sobre él, ¿eso cambiaría sus políticas? ¿Cambiaría eso lo que está intentando imaginar? ¿Por qué las personas que votaron por él y sus ideas y que aún lo apoyan, y que pueden apoyarlo o no en octubre, votarían aún más a favor de estas ideas?
Periodista: ¿No cree que la aptitud mental importa cuando se trata de un líder de un país?
Mondino: Es extremadamente relevante y le ruego que mencione a un líder, a uno de los grandes líderes del mundo en este momento, que no tenga ningún tipo de… digamos, narcisismo.
Periodista: Seamos serios, Carlos Rodríguez fue asesor de la campaña de Milei…
Diana Mondino: Rodríguez fue mi jefe durante 25 años…
Periodista: Cuando Rodríguez dejó el Consejo de Asesores Económicos dijo que el desequilibrio mental de Milei se hizo mucho más evidente: insultos, gestos faciales bizarros, despidos arbitrarios, peleas innecesarias, un ejército de trolls, perros en el cielo. ¿Le parece un líder mentalmente estable? Porque dijo que no pudo trabajar con este hombre.
Diana Mondino: Digamos que todo es verdad, si fuera cierto. Trabajé con los dos, Milei y Rodríguez…
Periodista: ¿Quién tiene razón?
Diana Mondino: Tengo que decir que Rodríguez siempre tiene la razón.
Periodista: Así que Milei tiene un desequilibrio mental evidente.
Diana Mondino: No, no puedo decir eso.
Periodista: ¿Por qué no puede decir eso, le tiene miedo a Milei?
Diana Mondino: Por supuesto que no. ¿Por qué tendría miedo de alguien si ya no estoy en el gobierno?
La defensa de Mondino de su gestión en la Cancillería
Mondino estuvo al frente de la Cancillería desde diciembre de 2023, el inicio de la gestión Milei, hasta el 30 de octubre de 2024. Ese día el presidente pidió la renuncia de ella y comunicó que iniciaría una auditoría ideológica del Ministerio de Relaciones Exteriores, aduciendo que parte del Gabinete de Mondino no estaría alineado con la política exterior del Gobierno.
Días antes, Mondino había fallado a favor de Cuba, en representación de Argentina ante las Naciones Unidas, por el bloqueo comercial impuesto a ese país por los Estados Unidos, un aliado importantísimo para el Gobierno de Javier Milei, que consideró irremisible ese voto. En la entrevista con Al Jazeera de este jueves, Mondino ofreció una explicación de cómo fue su tarea al frente de la Cancillería.
Diana Mondino: Mi trabajo consistía en que cada vez que Milei dijera algo no tan agradable sobre otra persona, yo tenía que estar segura de que la otra persona había dicho algo más feo antes, para que así no fuera Milei quien empezara las cosas. Pero hay que fijar un concepto: los países permanecen y los líderes van y vienen. Y la relación con los países, dentro de los países y con otros países, es mucho más importante de lo que pueda decidir una persona hoy o mañana. Todo el resto del personal de Cancillería estaba intentando hacer lo mismo.
Periodista: ¿Pero qué le dijo a Milei para que le dijera imbécil y parásito?
Diana Mondino: A mí no me dijo ni imbécil ni parásito.
Periodista: Sí, lo dijo en una entrevista, refiriéndose al Ministerio de Asuntos Exteriores, del que formaba parte antes de ser despedida, que eran traidores a la Patria y que viven una vida parasitaria.
Diana Mondino: No creo que se haya referido al personal en general. Dijo eso acerca del Ministerio porque hay reglas y leyes, y él está intentando cambiar muchas cosas en el Gobierno. Y es cierto que algunas personas que han trabajado en Argentina, ahora y en el pasado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores creen que son dueñas de una única verdad. Así también lo cree el presidente y los demás en todas partes.