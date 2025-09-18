Diamante y Valle María recibirán por primera vez al Rally Argentino
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, presentó la octava fecha del Rally Argentino, que se disputará los días 3, 4 y 5 de octubre en Diamante y Valle María.
Será la primera vez que la competencia nacional llegue a esta zona de la provincia, generando un gran movimiento deportivo y turístico, resultado del trabajo articulado entre el gobierno provincial, los municipios anfitriones y la organización de la categoría.
El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, expresó que “poder traer a Diamante y Valle María una competencia de altísimo nivel es un orgullo y una oportunidad para toda la región”, agradeciendo al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general Mauricio Colello por el apoyo constante.
El recorrido presentará un trazado inédito, caracterizado por las lomadas entrerrianas, curvas ocultas, subidas, bajadas y tramos veloces, que ofrecerán un espectáculo atractivo. Serán 12 pruebas especiales y más de 140 kilómetros cronometrados, convirtiéndose en una de las fechas más compactas del campeonato.
Uranga remarcó además que “no solo se trata de un espectáculo único, sino que será gratuito para toda la gente”, invitando a las familias a disfrutar del fin de semana.
La logística tendrá como epicentro el Camping Municipal Valle de la Ensenada, en Diamante, donde funcionará el parque de asistencia. En paralelo, se trabaja intensamente en cada tramo para garantizar la organización.
El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó que “para ciudades como las nuestras tener un evento de estas características deja una marca muy importante en lo deportivo y en lo turístico”. Por su parte, el intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, sostuvo que “es un orgullo y una gran responsabilidad que asumimos convencidos de que será beneficioso para nuestra zona y para toda la provincia”.
El presidente de la Asociación Civil Rally Argentino, Fernando Scarlatta, adelantó que se esperan unas 40 tripulaciones, con entrada libre y gratuita en todos los sectores, y señaló que “es probable que en esta competencia se definan campeonatos en varias clases”.
Del lanzamiento también participaron el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y el coordinador del diseño de la carrera, Javier Tofay, quienes resaltaron la importancia del trabajo en equipo para consolidar un espectáculo deportivo de nivel nacional.