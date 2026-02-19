Diamante, una de las localidades más golpeadas por el temporal
El departamento Diamante fue una de las zonas más golpeadas por el fuerte temporal que impactó en Entre Ríos, donde en las primeras horas de este jueves 19 de febrero se registraron más de 100 milímetros de lluvia en distintas localidades.
Las precipitaciones intensas generaron anegamientos y desbordes de arroyos en la ciudad de Diamante, así como en Valle María, Aldea Brasilera y Colonia Ensayo, entre otras localidades, donde se reportaron viviendas afectadas y complicaciones en distintos barrios.
Uno de los episodios más delicados ocurrió sobre la Ruta Nacional 11, en inmediaciones de Aldea Brasilera, donde un automóvil fue arrastrado por el agua que corría sobre la cinta asfáltica. En el interior del vehículo se encontraba una mujer, que debió ser asistida tras el rescate. El rodado terminó desplazado hacia la banquina como consecuencia de la fuerza de la corriente.
En tanto, en calle Moreno de la ciudad de Diamante, los fuertes vientos provocaron la caída de una vivienda, sumando preocupación entre los vecinos por los daños estructurales generados por el fenómeno climático.
Ante este panorama, desde las autoridades recomendaron evitar circular por las zonas afectadas y, en caso de necesidad impostergable, transitar con extrema precaución, debido a la presencia de agua sobre la calzada, posibles socavones y riesgos derivados del temporal.
Fuente y foto: AHORA