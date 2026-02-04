Día Mundial contra el Cáncer: El sistema oncológico de Israel a punto del colapso por aumento de pacientes
Si bien la infraestructura oncológica de Israel incluye terapias biológicas e inmunoterapias de vanguardia, el aumento de pacientes —tanto recién diagnosticados como sobrevivientes a largo plazo— sobrepasó los recursos existentes. Los datos del Ministerio de Salud de Israel muestran que aproximadamente 30.000 personas son diagnosticadas con cáncer cada año, mientras que muchas otras viven con la enfermedad de manera crónica o requieren seguimiento continuo.
A medida que aumenta la carga de pacientes, la proporción de personal médico por paciente cayó de forma constante.
A finales de 2024, el Ministerio de Salud reunió un comité para evaluar el estado de los servicios de oncología y radioterapia. El informe resultante, presentado recientemente al director general del ministerio, ofrece una revisión exhaustiva del sistema nacional, identifica vacíos estructurales, propone un plan de reformas a varios años y presenta el primer marco integrado que combina planificación a largo plazo con necesidades operativas en el terreno.
Brechas en el tratamiento entre el centro y la periferia
Actualmente, hay 24 institutos oncológicos en Israel, pero el nivel y alcance de la atención varía considerablemente. A su vez, el acceso a especialistas, equipos avanzados e infraestructura adecuada es especialmente limitado en la periferia.
En el sur del país, aproximadamente un tercio de los pacientes debe viajar fuera de su distrito para recibir tratamiento. A nivel nacional, el 21% de los pacientes recibe atención fuera de su lugar de residencia. Además, el 60% de los tratamientos oncológicos con medicamentos se administran en solo cuatro hospitales, la mayoría en el área de Tel Aviv, generando demoras en las instituciones del centro y subutilización en otros lugares.
En este contexto, algunos institutos funcionan más allá de su capacidad, con largas listas de espera, personal agotado y atención fragmentada. Los centros periféricos, por su parte, carecen de personal clave, equipos esenciales y los equipos multidisciplinarios que caracterizan la oncología moderna.
Escasez de personal y cuidados de supervivencia
Un problema importante es la escasez de personal: hay muy pocos oncólogos, especialistas en radioterapia y enfermeras oncológicas. Vacíos similares afectan roles de apoyo fundamentales: fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y físicos médicos. También faltan asistentes médicos, coordinadores de atención y secretarios médicos, esenciales para reducir la carga burocrática de los médicos.
Asimismo, el cuidado de sobrevivientes de cáncer carece de estructura. Los pacientes requieren seguimiento a largo plazo, servicios de salud mental, manejo del dolor, rehabilitación y orientación nutricional. Sin embargo, Israel no cuenta con un sistema nacional regulado de supervivencia, lo que genera atención inconsistente y parcial.
Los servicios de radioterapia están distribuidos de manera desigual y, en algunos casos, son tecnológicamente obsoletos. Varias máquinas muestran signos de desgaste y las actualizaciones de infraestructura son urgentes. El comité aconsejó reforzar los institutos existentes antes de aprobar nuevos, sugiriendo que se permita que algunas unidades satélite operen de forma independiente en áreas desatendidas.
Teniendo en cuenta la situación, el comité propuso establecer estándares unificados para definir unidades oncológicas, institutos completos y centros integrales —cada uno incluyendo radioterapia, investigación, cuidados paliativos y servicios de emergencia—. El comité también instó a crear un marco nacional de supervivencia que conecte los hospitales con los servicios comunitarios.
No obstante, el comité hizo hincapié en que la implementación depende de un aumento importante tanto del presupuesto como del personal, recomendando formar un órgano permanente de supervisión del Ministerio de Salud para guiar el despliegue de las reformas a largo plazo.
Los funcionarios aseguran que, aunque el sistema oncológico de Israel sigue siendo de vanguardia y eficaz, se acerca a un punto de quiebre. Sin más personal, mejoras en infraestructura y una estrategia de supervivencia, la creciente demanda podría superar la capacidad del sistema para atenderla.
Fuente: Agencia AJN.- (Por el Dr. Itay Gal – The Jerusalem Post).-