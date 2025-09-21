Día del Estudiante: Entre Ríos celebró con creatividad, tradición y protagonismo juvenil
Cada 21 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Estudiante, en recuerdo de la repatriación de los restos de Domingo Faustino Sarmiento, figura clave en la construcción de la educación pública y en la promoción del progreso educativo, científico y cultural.
En Entre Ríos, la fecha se vive con una combinación de tradición, creatividad y alegría.
“Esta fecha nos invita a reconocer el valor de la juventud como motor de transformación social. Los estudiantes son un eje fundamental en nuestra política educativa y acompañarlos en estas celebraciones es también apostar a sus sueños y proyectos futuros”, destacó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.
Colón: Estuparty y la tradicional quema de muñecos
En la ciudad de Colón, septiembre es sinónimo de juventud. Las escuelas secundarias organizaron actividades deportivas, concursos de talentos y encuentros artísticos, que culminaron en la Estuparty, con competencias, shows y la esperada quema de muñecos, símbolo del fin del invierno, el inicio de la primavera y el cierre de una etapa en la vida estudiantil.
“Desde la departamental y desde el Consejo acompañamos estas actividades y queremos celebrar junto a los estudiantes el cierre de una etapa de sus vidas y el comienzo de otra, con sueños, proyectos e iniciativas que se abren”, expresó Lina Bosch, directora departamental de Escuelas de Colón.
Por su parte, Jonathan Albornoz, referente de los Centros de Estudiantes del CGE, resaltó: “Los Centros de Estudiantes expresan el espíritu transformador de la juventud, impulsando el liderazgo, el trabajo colectivo y el vínculo colaborativo con los equipos directivos, para hacer posible la organización de las actividades en el marco del Mes de los Estudiantes”.
Crespo: semanas de festejos y presentación de carrozas
En Crespo, los festejos comenzaron el 31 de agosto, con la presentación de banderas, equipos y canciones representativas creadas por los propios estudiantes. Desde entonces, cada semana incluyó propuestas variadas: teatro con jurados especializados, juegos cooperativos, actividades solidarias, sala de escape, circuitos de inflables, torneos de truco y metegol, además de competencias deportivas.
El gran atractivo llega este domingo con la presentación de carrozas, que reúne a toda la comunidad. En el marco de las celebraciones también se distinguió al estudiante del año, reconocimiento que recayó en Francisco Martínez.
“Estas instancias de encuentro son muy significativas porque permiten a los jóvenes conocerse entre distintas escuelas, generar vínculos y compartir experiencias que enriquecen esta etapa de sus vidas”, señaló la referente de Juventud de Crespo, Valentina Merlo.
Federación: San Jaime de la Frontera tuvo su primer desfile de carrozas
En San Jaime de la Frontera (departamento Federación) se vivió el primer desfile de carrozas, con amplia participación de estudiantes, familias y vecinos.
“Las distintas agrupaciones estudiantiles presentaron sus carrozas temáticas, destacándose por la originalidad, el trabajo en equipo y el esfuerzo de cada grupo”, valoró el director departamental de Escuelas de Federación, José Soto.
Celebración en toda la provincia
De este modo, Entre Ríos celebró el Día del Estudiante en comunidad, con la fuerza creativa y la energía de los jóvenes como verdaderos protagonistas.