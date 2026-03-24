Día de la Memoria en Paraná: fuertes críticas al gobierno nacional en la marcha a 50 años del golpe
En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Paraná estuvo atravesada por duras críticas al gobierno de Javier Milei y un contundente rechazo al negacionismo estatal. Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones políticas, sindicatos, movimientos sociales, jóvenes y vecinos autoconvocados colmaron las calles de la capital entrerriana.
Embanderados por la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER), la marcha partió poco después de las 17 desde Plaza Sáenz Peña y avanzó por distintas calles de la ciudad hasta Plaza Alvear, donde se desarrolló el acto central y se dio lectura al documento único elaborado por la Multisectorial por los Derechos Humanos.
En ese marco, María Luz Piérola se mostró “contenta de estar juntos en unidad por los 50 años de la dictadura más sangrienta” y exigió: “Que digan dónde están, que aparezcan los restos de nuestros desaparecidos y la identidad de nuestros hijos apropiados”.
Acto seguido, lanzó una durísima definición sobre el presidente: “Milei habla a las claras de su coherencia, porque es un fascista, dictador, neoliberal, estafador y debería estar preso”. Y remarcó: “Nosotros le decimos ¡Basta al atropello y al ajuste! ¡Queremos una patria liberada y recuperar la bandera de los 30.000 desaparecidos!”.
Por su parte, el coordinador de AFADER, Guillermo Germano, reivindicó la vigencia de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos. “La frase `Ni olvido ni perdón´ hoy sigue vigente más que nunca y los sobrevivientes estamos para refrescar la memoria porque somos testigos de lo que pasó”, sentenció.
En la movilización también tomó la palabra el abogado Marcelo Boeykens, querellante en causas por delitos de lesa humanidad, durante una intervención artística frente a la sede del Juzgado Federal de Paraná, “por donde tantos genocidas pasaron y se plasmaron muchas verdades jurídicas incontratables pese a que el gobierno nacional pretenda decir otra cosa”.
“La Justicia ha hablado y por eso tenemos 14 sentencias de condena en la provincia de Entre Ríos que dicen que en Argentina hubo crimines de lesa humanidad y un genocidio. Por eso, a 50 años, venimos a reafirmar que en el país nunca pueden haber hechos de barbarie como los que ocurrieron durante el Terrorismo de Estado”, argumentó el letrado.
En esa línea, Boeykens reafirmó que “aún falta encontrar a 400 nietos más, como al melli Gullino-Valenzuela, que fue nuestro norte en las causas vinculadas al Instituto Privado de Pediatría y al Hospital Militar”.
El concejal Sergio Elizar destacó la masiva presencia juvenil en la marcha. “Son los que van a tomar la posta para seguir construyendo más democracia, pero con memoria, verdad y justicia”, subrayó.
A su turno, el abogado Luis Brasesco resaltó la importancia de “reafirmar la democracia para que nunca más ocurran las interrupciones democráticas y que el pueblo pueda expresarse libremente”. En la oportunidad, recordó en la figura de su padre, Luis Agustín Brasesco, “a todos los que se jugaron por todos, sin pensar qué pertenencia política tenían; ese fue el legado que esa generación nos dejó y lo que nos anima a seguir marchando”.
Durante la movilización, las consignas giraron en torno a la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y el rechazo al negacionismo. “Marcho por la memoria y la justicia, para que no vuelva a pasar”, expresó una de las asistentes, mientras que otros manifestaron la importancia de “sostener la memoria y estar presentes por quienes no están”.
En esa sintonía, otro de los jóvenes insistió: “Con este gobierno, no podemos permitir que se siga estableciendo lo que está pasando; tenemos que ser muchos en la calle”.
La referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser, advirtió sobre el contexto político actual. “Marchamos por el peligro del momento que vivimos por un gobierno, que es una dictadura votada y cuya cuestión económica nos recuerda aquella época. Pero seguimos sosteniendo la verdad y la justica, que todavía falta por los compañeros que permanecen desaparecidos, hay muchos chicos apropiados, son 400 que no sabemos dónde están y queremos que aparezcan”, expuso.
Y agregó, en un tono cargado de emoción: “Marchamos por el dolor que nos produjo la sangrienta dictadura; hoy es un día triste por muchos excelentes compañeros que ya no están y que peleaban por los derechos de todos, como lo hacemos hoy, y nos preguntamos si nos pasará lo mismo”.
Otro de los jóvenes presentes dijo marchar “por la memoria, para homenajear a los desaparecidos, para que no se olvide lo que pasó, como los mensajes del Presidente Milei que miente sobre la situación que se vivió”.
“Nos sumamos a la marcha porque es importante estar presente y decir `Nunca Más´ a un Estado terrorista”, sumó una joven. Y otra participante fundamentó: “Para no volver a repetir los mismos errores del pasado y que todos, en base a nuestra memoria, podamos ir hacia un lugar mejor como comunidad, además de abrir los ojos ante lo que sucede en el país”.
En síntesis, los asistentes coincidieron en remarcar la importancia de mantener viva la memoria histórica, especialmente en un aniversario tan significativo como el de los 50 años del golpe cívico-militar.
La movilización concluyó con un acto central en Plaza Alvear, donde se desarrollaron actividades culturales y discursos alusivos a la fecha, reafirmando el compromiso con la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.