Día 3 del Shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona: Franco Colapinto aprovechó mejor que nadie el primer turno de los entrenamientos
Con Franco Colapinto como principal punto de atracción para el público argentino, la Fórmula 1 transita este miércoles una tercera jornada de shakedown marcada por las interrupciones en el circuito de Barcelona-Catalunya. El piloto de Alpine fue uno de los pocos que pudo girar con cierta continuidad en una mañana accidentada, y además dejó el mejor tiempo de las primeras horas de actividad.
El ensayo, que forma parte de los cinco días de pruebas privadas que la categoría desarrolla esta semana en Montmeló y a puertas cerradas, comenzó a las 9 de la mañana, aunque rápidamente quedó condicionado por dos banderas rojas que fragmentaron el trabajo de los equipos. Aun así, Colapinto aprovechó cada salida a pista con el A526 y marcó un registro de 1m21s897, el más veloz del turno matutino.
En una jornada con mayor presencia que la del día anterior (cuando solo habían girado Ferrari y Red Bull), seis escuderías pusieron autos en pista desde temprano. AÍudi trabajó con Nico Hülkenberg, Mercedes alineó a George Russell, Haas presentó a Oliver Bearman, Racing Bulls le dio sus primeros kilómetros oficiales al debutante Arvid Lindblad y McLaren inició su programa con el campeón del mundo, Lando Norris.
Las interrupciones llegaron temprano. A las 9:55, el Audi R26 de Hülkenberg quedó detenido entre las curvas 9 y 10 por una falla mecánica mientras realizaba pruebas aerodinámicas con sensores montados en la zona trasera. Fue el segundo inconveniente para la estructura alemana que dirige Jonathan Wheatley, ya que en el primer día Gabriel Bortoleto había tenido que abandonar tras apenas 27 vueltas.
Poco después, a las 10:32, el Haas VF-26 de Bearman provocó la segunda neutralización al detenerse en la curva 2, lo que volvió a frenar el ritmo de una mañana que nunca terminó de acomodarse. En ese contexto, el trabajo de Alpine apareció como uno de los más productivos del turno, con Colapinto sacándole provecho a cada ventana de pista habilitada.
En paralelo, Mercedes fue el equipo que más giró: Russell completó 27 vueltas y se consolidó como el piloto con mayor actividad hasta el mediodía. Cerca de las 11, finalmente, McLaren sumó su primer contacto con la pista al estrenar el MCL40 con Norris, y las primeras imágenes dejaron ver cambios notorios en los pontones respecto de los renders difundidos días atrás.
Para Colapinto, en tanto, la jornada dejó señales positivas en un contexto poco lineal, con interrupciones constantes y tiempo limitado. En un Shakedown donde cada giro cuenta, el argentino no solo fue protagonista por el reloj, sino también por la solidez del trabajo realizado con Alpine.