Devoción caótica: Qué “Lío” se armó en Calcuta con la llegada de Messi…
Lionel Messi arribó este sábado a las 3.30 de la madrugada al Aeropuerto Internacional Netaji Subhash Chandra Bose, en Calcuta, India, y su llegada provocó una impresionante demostración de devoción popular. El comienzo del GOAT Tour, que incluye cuatro ciudades del país asiático, convirtió la terminal aérea en un verdadero punto de peregrinación, con miles de fanáticos colapsando los accesos y aguardando durante horas para verlo, muchos de ellos desde la noche anterior, según mostraron medios locales.
Dentro del hall central del aeropuerto, el clima fue el de una celebración multitudinaria. Familias completas, jóvenes y niños corearon el nombre del capitán campeón del mundo en Qatar 2022, luciendo camisetas de la Selección Argentina con el número 10, además de indumentaria de clubes argentinos, incluso Boca Juniors. Messi descendió del avión acompañado por Rodrigo De Paul, el uruguayo Luis Suárez y el español Pepe Costa, su histórico colaborador, vestido con un saco azul, y fue escoltado de inmediato por un amplio operativo de seguridad.
El despliegue incluyó un convoy de al menos diez vehículos oficiales que trasladó al astro argentino hasta el hotel. En la salida del aeropuerto se registró una corrida espontánea de fanáticos que intentaron acercarse al jugador, una escena que se repitió en el ingreso al alojamiento, donde otra multitud lo esperaba como si se tratara de un hecho irrepetible.
People waited until 3 a.m. just to catch a glimpse of Lionel Messi landing in India.— Football is Life (@futball_is_life) December 12, 2025
A nation without a deep football history, yet completely captivated by one man.
This is beyond football. This is Lionel Messi.
pic.twitter.com/uSK5g4hwOt
La prensa india reflejó el impacto del arribo con imágenes de ventas masivas de camisetas, bufandas y banderas, además de la aparición de nuevos murales dedicados a Messi en distintos puntos de Calcuta. Para muchos seguidores, su visita trasciende lo deportivo y representa la llegada de una figura que forma parte de su identidad emocional.
Durante su estadía, Messi recorrerá cuatro ciudades de India en el marco de homenajes y compromisos comerciales. El acto central de la gira será la inauguración de una estatua de 21 metros en su honor, la más grande dedicada al futbolista argentino.
La escultura está emplazada en el barrio Lake Town y fue impulsada por el Sree Bhumi Sporting Club, una institución con fuerte presencia en la vida deportiva y cultural de Calcuta, donde Messi cuenta con una legión de admiradores. Por razones de seguridad, el capitán histórico del seleccionado argentino participaría de la inauguración de manera virtual.
El recorrido del GOAT Tour continuará, tras su paso por Calcuta —donde se anuncia que disputará un partido amistoso de exhibición— por Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. Además, el rosarino podría reunirse con el primer ministro Narendra Modi, con la estrella de Bollywood Shah Rukh Khan y con el excapitán del seleccionado de cricket Saurav Ganguly.
Ganador de ocho Balones de Oro y campeón de la MLS con Inter Miami, Messi calificó su visita como un “honor”, y destacó a India como “un país muy especial, con aficionados fantásticos”, según expresó en un comunicado oficial.
El arribo también reactivó el recuerdo de su última visita, en 2011, cuando la Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela en un amistoso disputado en Calcuta, con gol de Nicolás Otamendi tras un córner ejecutado por Messi. Catorce años después, la devoción volvió a repetirse con idéntica intensidad.