Detuvieron en Tucumán a un hombre que amenazó al presidente por redes sociales antes de su visita electoral
Este sábado, apenas horas después de que una mujer fuera detenida en Tres de Febrero tras el acto de Javier Milei, la Policía Federal anunció que detuvo en San Miguel de Tucumán a un hombre que amenazó al presidente y a la militancia oficialista mediante las redes. “Va a haber balas”, prometió el detenido en su cuenta de Facebook, entre otras amenazas que posteó y que fueron utilizadas por las autoridades para la detención.
La Policía Federal Argentina (PFA) anunció este sábado que detuvo a un hombre, cuya identidad y edad no trascendieron, quien había subido a su cuenta de Facebook publicaciones intimidatorias para con Milei, un militante libertario en específico y también al colectivo.
La detención fue llevada a cabo por la División Antidrogas Tucumán de la PFA, en el marco de una investigación en las redes sociales. Según fuentes oficiales, el detenido había advertido en su cuenta de Facebook que “iría a haber balas” durante la visita del mandatario programada para la tarde de este sábado en la localidad de Yerba Buena, luego del paso de Javier Milei por Santiago del Estero, en donde se organizó una recorrida multitudinaria sin incidentes reportados. En San Miguel de Tucumán otra multitud recibió al Presidente en la puerta del Hotel Catalinas, frente al Parque Nueve de Julio.
Ante la gravedad de los mensajes del sospechoso, intervino rápidamente el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado Federal con competencia en ese tipo de causas. Agentes especializados de la PFA llevaron a cabo tareas de inteligencia y ciberpatrullaje que permitieron dar con el autor de las amenazas, quien fue interceptado en la vía pública, detenido y luego quedó a disposición de la Justicia Federal.
No es el primer antecedente de amenazas al presidente mediante las redes sociales. En junio pasado, un hombre fue detenido en Berazategui por la Policía de la Ciudad luego de que se detectaran mensajes y publicaciones amenazantes contra el mandatario. La misma fuerza detuvo a muchos más kilómetros de distancia, en Resistencia, Chaco, a un jubilado y empleado de la Obra Social de la Actividad Docente (OSPLAD) que también había insultado y amenazado por redes sociales al presidente.
En abril, otro fue el hombre detenido por proponer la muerte para Milei, en el oeste de San Miguel de Tucumán, para apuntalar la candidatura a diputados nacionales por LLA de Federico Pelli y Soledad Molinuevo.