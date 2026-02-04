Detuvieron en Corrientes a un venezolano por posibles vínculos con el Tren de Aragua
Un ciudadano venezolano fue detenido en la frontera entre Argentina y Paraguay, en Corrientes, y las autoridades investigan un posible vínculo con el Tren de Aragua. Se trata del segundo caso detectado en menos de 40 días en la provincia relacionado con la organización criminal.
El hombre, identificado como Delvis Joel Ascanio Salazar, de 32 años, fue atrapado el viernes en la localidad de Ita-Ibaté, cuando efectivos de las fuerzas federales lo interceptaron deambulando sin documentación.
El fiscal federal coordinador Carlos Schaefer indicó que los tatuajes que tiene en su cuerpo despertaron sospechas de una posible vinculación con el Tren de Aragua, y ya solicitó a Interpol información sobre los antecedentes del detenido.
El funcionario judicial informó al diario El Litoral, el hombre dijo que llegó a Ita-Ibaté desde Mar del Plata, y que se dirigía a pie hacia Venezuela. Hasta el momento no fue indagado debido a un estado de intoxicación que le impidió declarar ante el juez federal Gustavo Fresneda, quien interviene en la causa.
Pese a esta situación, la Dirección Nacional de Migraciones solicitó su expulsión del territorio argentino, al considerar que ingresó al país de manera clandestina.
Desde la Fiscalía señalaron que se recopilan datos con la intervención de organismos nacionales e internacionales, entre ellos Interpol, para determinar si efectivamente existe una relación con la organización criminal.
En tanto, la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes confirmó que siguen los trabajos de investigación sobre José Féliz Peñalver Veliz, otro ciudadano venezolano que fue detenido en la localidad de Ituzaingó el 20 de diciembre. Este hombre de 35 años es acusado de pertenecer a la organización narco y criminal conocida como Tren de Aragua.
Peñalver Veliz fue detenido en Ituzaingó cuando intentaba cruzar al Paraguay sin documentación. El hombre había sido expulsado previamente de Estados Unidos y actualmente se encuentra en el penal federal de Marcos Paz.
Además, la Justicia correntina detuvo a Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de una célula del Tren de Aragua, y uno de los diez criminales más buscados de Venezuela, tal como figura en una lista publicada el 25 de septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.