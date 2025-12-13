Detuvieron al organizador: Lionel Messi tuvo que huir del estadio por serios incidentes en Calcuta
La visita de Lionel Messi a un estadio de Calcuta, en India, terminó este sábado en un escándalo, luego de que el astro argentino saludara brevemente al público y se retirara antes de lo previsto, en medio de disturbios en las tribunas y denuncias de estafa por parte de los espectadores contra la organización del evento.
De gira por el país asiático hasta el lunes, Messi fue recibido con fervor por miles de fanáticos que coreaban su nombre a su llegada al estadio Salt Lake. Sin embargo, horas después, la expectativa se transformó en bronca y frustración, cuando los asistentes comprobaron que la aparición del campeón del mundo sería mucho más breve de lo anunciado.
Según relataron medios locales, “La Pulga” dio una vuelta al campo saludando a la multitud y se retiró inmediatamente, pese a que muchos asistentes creían que iba a disputar algunos minutos de juego. Esa diferencia entre lo prometido y lo ocurrido fue el detonante del conflicto.
La reacción de parte del público fue inmediata: algunos fanáticos arrancaron asientos y los arrojaron al césped, lanzaron botellas de agua e incluso invadieron el campo de juego. La situación se tornó caótica, especialmente teniendo en cuenta que muchos espectadores habían pagado más de 100 dólares por sus entradas.
“Ver a Messi era un sueño, pero no tuve la oportunidad de verlo por la desorganización del estadio”, lamentó ante la agencia AFP Nabin Chatterjee, un empresario de 37 años que asistió al evento.
Detención del organizador y promesa de reembolsos
Tras los incidentes, la policía india detuvo al organizador principal del evento y confirmó que se exigió un compromiso por escrito para devolver el dinero de las entradas a los miles de aficionados afectados.
Las autoridades informaron que el promotor fue arrestado luego de que se radicara una denuncia formal, tras los disturbios registrados en el Salt Lake Stadium, donde la multitud reaccionó con violencia ante la fugaz aparición del futbolista.
El director general de Policía de Bengala Occidental, Rajeev Kumar, explicó en conferencia de prensa que el caos se originó por una falsa expectativa generada en torno a la participación de Messi.
“Hubo ira y ansiedad entre los aficionados porque pensaban que iba a jugar. El plan era que viniera, saludara, se reuniera con algunas personas y se fuera”, detalló.
Kumar agregó que el organizador se comprometió por escrito a reembolsar las entradas vendidas y confirmó: “La situación está ahora bajo control y el organizador ya fue detenido”.
Pedido de disculpas e investigación oficial
La intervención policial se produjo horas después de que la jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ofreciera disculpas públicas y ordenara la creación de un comité de investigación por la mala gestión del evento.
“Presento mis sinceras disculpas a Lionel Messi y a todos los amantes del deporte por este desafortunado incidente”, expresó en su cuenta de X.
En paralelo, el viceministro de Educación de la India, Sukanta Majumder, acusó al partido gobernante en la región de haber “secuestrado” el evento y de provocar el desastre mediante un esquema de corrupción en la venta de entradas.
Muchos asistentes denunciaron además que, pese al alto costo de los tickets, no pudieron ver con claridad al astro argentino, ya que un cerco de políticos y funcionarios bloqueó la visión e incluso impidió tomar fotografías.
Salida anticipada de Calcuta y continuidad de la gira
Luego de los disturbios en el estadio y de protestas registradas en el hotel donde se alojaba, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo un fuerte operativo de seguridad para continuar la gira en la ciudad de Hyderabad.
Antes del frustrado evento, en la ciudad se había inaugurado una estatua de más de 20 metros de altura que muestra a Messi alzando la Copa del Mundo, en homenaje al campeón del mundo. La obra fue encargada por el ministro de Estado Sujit Basu, quien busca inscribirla en el Libro Guinness de los Récords.
La escultura fue realizada por el artista Monty Pal y su equipo en apenas 40 días, para el Sree Bhumi Sporting Club, y representa al capitán argentino junto a la tradicional torre del reloj de Sribhumi.
Messi arribó a la India acompañado por sus compañeros del Inter Miami, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, para una visita de tres días que incluye cuatro ciudades en el marco del “GOAT India Tour”: Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.