Detuvieron al nuevo jefe de la barra brava de Rosario Central, Lautaro “Laucha” Ghiselli
El actual jefe de la barra brava de Rosario Central, identificado como Lautaro “Laucha” Ghiselli, fue detenido este miércoles por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de la Ley Antimafia y del Plan Bandera que lleva adelante el Ministerio de Seguridad Nacional.
El operativo se llevó a cabo en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha, ubicado al noreste del centro de la ciudad de Rosario, tras un pedido de captura emitido por la fiscal provincial Georgina Pairola, quien investiga a Ghiselli como supuesto organizador dentro de la banda “Los Menores” y también quien lleva adelante la investigación por el doble homicidio de Andrés “Pillín” Bracamonte y Daniel “Rana” Attardo.
“Ghiselli asumió el liderazgo de la hinchada tras el asesinato de Andrés Pillín Bracamonte, histórico referente durante 30 años, y está vinculado con Los Menores, una banda narco sospechada de haber participado en ese homicidio y en el de Daniel Atardo, ocurrido el pasado 9 de noviembre”, señaló el artículo publicado por la entidad policial.
Sobre aquella “organización narcocriminal”, el Ministerio aseguró que “opera en barrios del noroeste rosarino”, “principalmente en 7 de Septiembre”. Además, aseguraron que no es la primera vez que se menciona la banda de “Los Menores” debido a “su disputa de poder en la barra brava y su conexión con otras organizaciones delictivas”.
“En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central”, se enumeró en el comunicado, para luego acentuar que la investigación fue coordinada por el Equipo Conjunto de Investigación para la Aplicación de la Ley Antimafia en la ciudad de Rosario.
Además, intervino PROCUNAR (a cargo de Diego Iglesias y Matías Scilabra), los fiscales regionales Matías Merlo y Georgina Pairola (MPA), y la fiscal Juliana González del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego del MPA.
En total, se realizaron 17 allanamientos y otros procedimientos en domicilios vinculados a personas buscadas por narcotráfico.
“La detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli permitió además el secuestro de 4 cargadores de pistola, 67 cartuchos calibre 9 mm, bolsas de nylon con dosis de cocaína, teléfonos celulares, una camioneta Volkswagen Amarok y dinero en efectivo”, cerró el anuncio sobre el operativo realizado.
Durante los allanamientos, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), además de detener a Lautaro “Laucha” Ghiselli, también arrestó a Martín David Olivero por narcotráfico. “En su poder se incautaron envoltorios de nylon blanco con cocaína, teléfonos celulares, cargadores de pistola y cartuchos calibre 9 mm”, se especificó en el artículo.
La medida fue coordinada por el Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (Centro de Consultas de Delitos Flagrantes), a cargo de Germán Mazzoni y el Fiscal de Distrito Diego Carbone.
Frente a los resultados de la investigación, cerraron: “Las Fiscalías dispusieron la incomunicación de los detenidos, el secuestro de todos los elementos y la realización urgente de pericias sobre los teléfonos celulares”.