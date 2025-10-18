Detuvieron a una mujer trastornada que se trenzó con militantes opositores y gendarmes, a metros del acto de Javier Milei
El acto de Javier Milei en Tres de Febrero de este viernes tampoco estuvo, como los anteriores en otras zonas del conurbano, exento de incidentes y la nota la dio una mujer que se trenzó en discusiones con militantes en los alrededores del presidente en la previa del acto, luego los roció con gas pimienta, también persiguió a un fotoperiodista para agredirlo y finalmente fue detenida, momento en el que le fue incautado un cuchillo de supervivencia.
Aún cuando la Gendarmería Nacional apostara un operativo cordón para separar a las militancias libertarias y opositoras (fundamentalmente de corte kirchnerista) en el centro de Tres de Febrero, ya en la previa del acto de campaña de Milei y sus candidatos Diego Santilli y Karen Reichardt se registraron escaramuzas.
Pero todo escaló cuando una mujer se trenzó con otros manifestantes, ya con el acto finalizado. En principio fue un cruce de palabras y gritos, con sus consecuentes ademanes, aunque luego la mujer sacó un cartucho de gas pimienta y comenzó a rociar a otros militantes que gritaban, más bien, consignas contrarias a las oficialistas.
Una desquiciada libertaria corrió con un cuchillo durante 2 cuadras al fotógrafo Antonio Becerra para intentar apuñalarlo mientras laburaba en el acto de Milei
El fotógrafo que le sacó una foto a S. Caputo
La agarraron en un supermercado y se le escapó como si nada a 10 gendarmes pic.twitter.com/H3fYR8JcP0
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 18, 2025
Los fotógrafos que estaban en los alrededores consignaron esos incidentes, que enojaron a la mujer agresora, vestida con una remera ranglan blanca de mangas negras y un pantalón amarillo con motivo de Los Simpsons, rayano con un pijama, que comenzó a recriminar las fotos que sacaron de su embestida contra otros militantes, con gas pimienta en mano. La mujer fue identificada por la Policía bonaerense como Annabel Ilarraz, de 50 años y con domicilio en Morón.
Uno de los que la retrataron es Antonio Becerra Pegoraro, a quien la mujer comenzó a perseguir por la calle, corriendo. Otros militantes libertarios, entre tres y cuatro, se fueron al humo también persiguiendo a Becerra, que llegó a refugiarse en un supermercado de la cuadra en que momentos antes había hablado Milei con un megáfono.
"Andate de mi casa. Esta es MI ciudad, KUKARDO DE MIERDA"
La libertaria que intentó asesinar a un fotógrafo con un cuchillo. NI UNO NORMAL. El presidente está creando monstruos pic.twitter.com/BdnSMCVqEY
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 18, 2025
“Me comenzó a perseguir junto con otros militantes, y yo alcancé a entrar a un supermercado y refugiarme entre dos góndolas. Había una familia en ese lugar y le pedí si me hacía de campana, si me avisaban si la mujer entraba al supermercado para seguir persiguiéndome. Yo estaba con mis dos cámaras a cuestas”, contó Becerra. Luego, narró que la mujer ingresó al supermercado y él, alertado, huyó por entre las góndolas hacia el estacionamiento del supermercado.
Una vez allí, todavía atemorizado, se dio cuenta de que otros militantes aún lo seguían, pero no la mujer. “Me tiré en el piso y levanté los brazos, vencido, para decirles que estaba vulnerable. Cuando llegaron a mí, se dieron cuenta de ello y no me atacaron”, agrega el fotoperiodista del diario Tiempo Argentino. Le preguntaron qué pasaba y, en el interín, llegaron dos policías, según reconstruyó, mientras se encontraba en la Comisaría 7° de El Palomar, donde radicó la denuncia.
Pero fue otro periodista el que peor situación pasó con la agresora, que había quedado en el supermercado del que Becerra logró escapar. El fotógrafo enviado por Clarín, Fernando de la Orden, fue amenazado y agredido con un cuchillo por la mujer que primero había rociado gas pimienta a otros militantes y perseguido al primero de los fotorreporteros.
“Yo estaba en un auto enviando las fotos al diario y en un momento ví que estaban persiguiendo entre tres o cuatro (además de la mujer) a Becerra. Me bajé y salí a correr detrás de la secuencia, y les gritaba que se trataba de un fotógrafo trabajando y no de alguien que iba a generar problemas u otro militante. Mientras corría, escuchaba cómo los militantes iban marcando en qué góndola estaba Becerra”, reconstruye el fotorreportero de este medio.
Y precisó la peor parte de toda la agresión: “Fui recorriendo las góndolas y llegué hasta esa en la que supuestamente estaba mi colega, pero sólo había una mujer que sacó un cuchillo y me tiró un facazo. Era un cuchillo de caza, y me llegó a tocar el brazo pero no a cortar. En ese momento llegaron guardias de seguridad del supermercado y también agentes policiales y de Gendarmería que la detuvieron”.
Una vez trasladada por los agentes a una comisaría, la Séptima de Ciudad Jardín, se constató que se trata de Annabel Ilarraz, de 50 años, vecina de Morón. “Se le incauta cuchillo de supervivencia de color verde con una hoja de 20 centímetros”, consigna el parte oficial de la Policía Bonaerense sobre la detenida y el arma que mostró en los alrededores del presidente y que luego usó para ensayar un ataque a un fotoperiodista de Clarín.
Fabiana, su hermana, se presentó en la comisaría y aseguró que la detenida “no tiene ningún problema psíquico y es bioquímica”. La mujer contó a A24 señaló que el acto de Milei “se hizo a dos cuadras de casa, que queda a la vuelta del supermercado” al que finalmente ingresó armada con un cuchillo en la zona de Ciudad Jardín.