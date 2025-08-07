Detuvieron a un hombre por la amenaza de bomba que demoró el show de Lali Espósito en San Juan
Juan Carlos Salem, de 74 años, fue arrestado por haber llamado al 991 advirtiendo falsamente sobre la colocación de un artefacto explosivo en el Estadio Aldo Cantoni. Durante el operativo, le secuestraron un arma de fuego.
Un hombre identificado como Juan Carlos Salem, de 74 años, fue detenido este miércoles en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, acusado de ser el autor del llamado con amenaza de bomba que obligó a demorar por más de dos horas el show de Lali Espósito el pasado viernes en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan.
La amenaza fue realizada mediante un llamado anónimo al 991, en el que el hombre lanzó insultos discriminatorios y políticos contra la artista, y afirmó haber colocado un explosivo en el estadio colmado de fans:
“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que esa negra puta, kirchnerista, actué, así que de ustedes depende que no salga gente lastimada”, dijo Salem.
El hecho generó una evacuación parcial del estadio, un importante despliegue de seguridad y la intervención de personal especializado. Finalmente, no se halló ningún artefacto explosivo.
Tras una investigación de varios días, la UFI Genérica detuvo al sospechoso tras un allanamiento con orden judicial. En la vivienda también se secuestró un arma de fuego y varios teléfonos celulares, uno de los cuales sería el utilizado para realizar la amenaza.
“El celular con el que realizó la llamada fue destruido, pero uno de los que buscábamos ya fue secuestrado”, confirmó el fiscal Alejandro Mattar al canal local Canal 13 San Juan.
El acusado quedó imputado por el delito de intimidación pública, una figura penal grave que genera alarma social y pone en riesgo la seguridad colectiva.
Según informaron medios locales como Tiempo de San Juan, Salem protagonizó un episodio violento al momento de su detención, insultando y amenazando al personal periodístico que registraba el procedimiento.
“A estos que sacan fotos hacelos cagar”, habría dicho el detenido al ver a los reporteros. Luego, desde el interior del patrullero que lo trasladó a la Comisaría 13°, hizo gestos obscenos con las manos, entre ellos, “cuernitos” dirigidos a las cámaras.