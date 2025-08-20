Detuvieron a un dirigente chajariense de La Libertad Avanza tras una denuncia por amenazas con arma de fuego
Un dirigente de La Libertad Avanza (LLA) y productor citrícola de Chajarí fue detenido luego de una denuncia por amenazas con arma de fuego radicada en la localidad de Villa del Rosario.
Según la información publicada por Chajarí al Día, efectivos policiales realizaron un allanamiento en un establecimiento denominado “El Leoncito”, ubicado sobre calle Concordia, tras cruzar calle Milán.
La denuncia fue presentada en Villa del Rosario y apunta contra un citricultor y referente partidario demócrata libertario, quien se presentó oportunamente con LLA. El medio informó además que el acusado ya contaba con antecedentes de denuncias similares y de exposición pública.
Actuación judicial
Con orden judicial, la policía efectuó una requisa domiciliaria, personal y vehicular, donde secuestraron un revólver cromado. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Sección Judiciales, Policía Científica, tropa y Brigada de Investigaciones.
Fuente: APF Digital