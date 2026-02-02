Detectaron garrapatas en un transporte de hacienda y ordenaron el regreso de 118 animales a Corrientes
En el marco de los controles preventivos y de seguridad vial que se realizan de manera habitual en las rutas entrerrianas, la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial interceptó dos transportes de carga en el Puesto Caminero de Paso Telégrafo tras constatar una grave infracción sanitaria.
El procedimiento se desarrolló durante el fin de semana, cuando el personal policial apostado en el control identificó dos camiones que trasladaban ganado bovino desde Corrientes con destino a Santa Fe. Durante la inspección física de los animales, se detectó la presencia de garrapatas, lo que constituye una infracción directa a la normativa sanitaria vigente del Senasa.
Ante el hallazgo del ectoparásito, se dio intervención inmediata a la Brigada de Abigeato de La Paz, con la participación de personal del Senasa y de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucofa).
Luego de labrar las actuaciones correspondientes y con el objetivo de preservar el estatus sanitario de la región de destino, las autoridades ordenaron el retorno inmediato de la totalidad de los animales, un total de 118 cabezas, al establecimiento de origen en Goya, Corrientes.