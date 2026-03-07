Detectan pesca y caza clandestina en operativos realizados en distintos puntos de Entre Ríos
En un trabajo conjunto con otras fuerzas, la Policía de Entre Ríos realizó distintos operativos en la provincia a partir de los cuales se detectaron casos de pesca y caza clandestina. Los procedimientos se llevaron adelante por infracción a la Ley Provincial de Caza Nº 4.841 y derivaron en allanamientos y secuestro de elementos utilizados para la captura ilegal de fauna.
En el marco de estas acciones, se incautaron aires comprimidos, tramperas y jaulas, además de detectarse una guía adulterada y un vehículo que no contaba con autorización del Senasa para el transporte de la carga.
Uno de los procedimientos se realizó en una vivienda de la ciudad de Colón, en un operativo conjunto entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la Jefatura Departamental Colón y la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales. Durante la intervención se rescataron animales silvestres y aves autóctonas, además de secuestrarse aires comprimidos, tramperas y jaulas utilizadas para la captura ilegal.
Por otra parte, se detectó un caso de pesca clandestina en la zona de Zárate, cuando Prefectura Villa Paranacito interceptó un camión térmico que transportaba pescado. Al realizar el control, se constató que la carga superaba ampliamente lo registrado en la guía presentada por el conductor.
Según la documentación, el transporte declaraba 600 kilos, pero tras la verificación se comprobó que llevaba alrededor de 8.000 kilos de sábalo, con destino a un frigorífico de la ciudad de Victoria. Además, el camión no contaba con la habilitación correspondiente del Senasa para realizar el traslado.