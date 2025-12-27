Desvalijaron la sede de la Asociación de Árbitros de Básquet en Paraná
Delincuentes ingresaron durante la madrugada de este sábado a la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet, ubicada en la ciudad de Paraná, y sustrajeron equipamiento fundamental utilizado por la Escuela de Árbitros que funciona en el lugar.
El hecho ocurrió en el inmueble de calle Sargento Cabral 774, a metros de Churruarín, donde los autores del robo forzaron la cerradura de una puerta trasera para acceder al interior del edificio. Una vez dentro, se llevaron material técnico clave, afectando directamente el normal desarrollo de las actividades formativas.
De acuerdo a los primeros datos aportados por Martín Tesoro, presidente de la entidad, los ladrones robaron una pantalla electrónica, dos proyectores, dos televisores plasma y un parlante, entre otros elementos esenciales para la capacitación arbitral.
Según consigna el medio colega UNO, no se trata del primer episodio de inseguridad que sufre la institución: en un hecho anterior, habían sustraído una motocicleta que se encontraba estacionada frente a la sede.
Durante el mediodía, personal policial trabajó en el lugar, realizando pericias, levantamiento de rastros y toma de testimonios, con el objetivo de esclarecer el robo.