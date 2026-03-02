Maran Suites & Towers

Destacan la participación de personas mayores en las Colonias de Verano 2026 de Paraná

Redacción | 02/03/2026 | Paraná | No hay comentarios

La Municipalidad de Paraná realizó el acto de cierre de las Colonias de Verano 2026, una propuesta que durante un mes promovió la recreación, el encuentro y el bienestar de las personas mayores de la ciudad.

Las actividades, impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Integración Social para Personas Mayores, se desarrollaron desde el 20 de enero al 20 de febrero en el Club Neuquén, donde las y los participantes formaron parte de espacios de movimiento y socialización como newcom, tejo, golf croquet, caminatas, aqua gym, zumba y fiestas temáticas.

El encuentro de cierre fue una jornada de celebración y balance, en la que se compartieron experiencias, se reconoció el compromiso de quienes participaron y se puso en valor la importancia de sostener políticas públicas que promuevan la vejez activa y el derecho al disfrute, la integración y la vida comunitaria.

Desde el Municipio destacaron que esta iniciativa se desarrolla desde hace más de 15 años en la ciudad y forma parte de una política sostenida que entiende a las personas mayores como protagonistas activos de la comunidad.

Las Colonias de Verano para Personas Mayores consolidan así un espacio fundamental de encuentro, recreación y fortalecimiento de vínculos, reafirmando el compromiso de continuar generando propuestas inclusivas y accesibles para las vecinas y vecinos mayores de Paraná.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X