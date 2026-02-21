Destacan el trabajo conjunto en el operativo por Kiara y el hallazgo de un cuerpo en la zona del Thompson
El trabajo articulado entre la Municipalidad y la Policía de Entre Ríos permitió este sábado el hallazgo de un cuerpo que podría corresponder a la niña desaparecida el jueves, luego del desmoronamiento de su vivienda a causa de las intensas lluvias. Desde el Municipio confirmaron que se continuará brindando contención y acompañamiento a la familia afectada.
“El objetivo que teníamos, luego de la reunión que tuvieron la intendenta Rosario Romero con el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, y con las fuerzas policiales, era trabajar en conjunto. Se abocaron hoy a este operativo 120 empleados municipales para realizar las tareas que le coordinaba la Policía de Entre Ríos, queremos destacar el trabajo y el accionar del Jefe de Policía, de todas las fuerzas policiales, de todos los equipos operativos municipales, pero así también de los guardavidas que son parte del Municipio y también los que se autoconvocaron a trabajar en conjunto”, resaltó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos, remarcó: “Hay un compromiso institucional de acompañar para lograr, de alguna manera, que estas familias puedan tener una vivienda segura y, a partir de ahí, encarar un proceso distinto en articulación con otros organismos del Estado para poder también alcanzar a otras familias que, lamentablemente, viven en la misma situación”.
El jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, confirmó el hallazgo y explicó que “no puedo dar identidades; pero en la desembocadura del arroyo, cercano al Thompson, una embarcación, que estaba dentro del Comando Unificado, divisa desplazándose un cuerpo, el cual tiene determinadas características”. Añadió que fue notificado el fiscal en turno y que el procedimiento continúa con la identificación correspondiente.
Asimismo, el funcionario policial valoró “el trabajo de bomberos voluntarios, bomberos zapadores, personal de la Municipalidad, rescatistas, perros, guardavidas y el personal policial en todas sus unidades operativas, que hoy son 250 efectivos, todos en el afán de buscar a Kiara”.