Destacan el rol clave que tiene el Túnel Subfluvial en la consolidación de la Región Centro
En el marco de la segunda jornada del ciclo de conferencias que se desarrolla en el Túnel Subfluvial Uranga–Sylvestre Begnis, y previo al acto por el 56° aniversario de su inauguración, se llevó adelante este miércoles una disertación titulada “El Túnel como corredor productivo para la competitividad de la Región Centro”.
La actividad contó con la participación de los representantes de Entre Ríos y Santa Fe en la Comisión Administradora del enlace, Aníbal Vergara y Sebastián Barbona, además de personal del Ente e invitados especiales.
La exposición estuvo a cargo del presidente por Entre Ríos del Ente Región Centro, Jorge Chemes, quien desarrolló tres ejes principales: Producción, Innovación y Desarrollo Regional, destacando el papel del Túnel como infraestructura estratégica para la conectividad, la logística y el dinamismo económico del corredor litoral–centro.
El director del enlace vial por Entre Ríos, Aníbal Vergara, remarcó que las actividades organizadas por el aniversario buscan “honrar la memoria de los gobernadores Raúl Uranga y Carlos Sylvestre Begnis”, artífices del entendimiento biprovincial que permitió construir la obra hace más de cinco décadas.
Asimismo, subrayó la importancia del Túnel para el comercio, la industria y el turismo, al señalar que por el enlace circulan entre 10.000 y 11.000 vehículos por día, y destacó la necesidad de continuar optimizando el servicio y potenciando su capacidad operativa.
A su turno, Jorge Chemes afirmó que “el Túnel Subfluvial fue determinante para el crecimiento económico y social de la Región Centro”, al garantizar una conexión directa con puertos estratégicos que facilitan el acceso a mercados internacionales.
Finalmente, sostuvo que el enlace “es mucho más que una megaobra: constituye un ejemplo de lo que se logra cuando dos provincias planifican políticas de Estado conjuntas y sostenidas en el tiempo”.