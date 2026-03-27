Destacan el crecimiento del ecosistema emprendedor y el rol de los mercados locales
Las propuestas presentadas abarcan una amplia variedad de rubros, entre ellos panadería, rotisería, vinotecas, productos regionales, marroquinería y artesanías en madera, entre otros.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, afirmó que “esta heterogeneidad refleja el crecimiento y la consolidación del ecosistema emprendedor, así como el atractivo de los mercados como espacios de comercialización y desarrollo local”.
En ese marco, destacó “el valor de estas iniciativas para fortalecer la economía local” y recordó que “el trabajo en torno a ferias y mercados se complementa con otras propuestas impulsadas desde la gestión de Rosario Romero para acompañar y apoyar a los emprendedores locales”.
Con el cierre de la convocatoria, comenzará el proceso de evaluación de los proyectos presentados. El objetivo, remarcaron, es seguir fortaleciendo los mercados como espacios de encuentro, producción y consumo local, promoviendo el desarrollo de emprendimientos y la diversificación de la oferta para la comunidad.