Después del discurso de Milei en la ONU, la madre de Nahuel Gallo alerta por posibles represalias contra su hijo secuestrado en Venezuela
Griselda Heredia, madre de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado en Venezuela hace nueve meses, manifestó este jueves su preocupación por la política exterior de Argentina alineada con Estados Unidos y los posibles efectos sobre la seguridad de su hijo.
“Lo único que yo tuve hasta el momento fue una preocupación inmensa”, dijo Heredia al ser consultada sobre la información que ha recibido respecto del estado de Gallo.
Al explicar su intranquilidad, señaló que la coordinación de Argentina con la administración de Donald Trump, enemigo declarado del chavismo, podría generar consecuencias adversas sobre su hijo. “Cuando el presidente de Argentina se une con todo lo que está haciendo Trump, a nosotros nos agarró el terror de que quieran vengarse con Nahuel o atacarlo de mala manera”, expresó en diálogo con la señal DNews.
Heredia agregó que, en medio de su desesperación, se comunicó con la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para consultar si había información sobre su hijo, ya que temía que el régimen de Nicolás Maduro “por ahí toma alguna carta que da miedo”. “Da mucho miedo”, enfatizó.
Detención de Nahuel Gallo
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, mientras visitaba a su esposa e hijo de dos años. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras realizar los trámites migratorios, fue apartado para una “entrevista” por funcionarios venezolanos.
El gobierno de Maduro lo acusa de participar en supuestas “acciones conspirativas” y de estar vinculado a un plan para asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. El 27 de diciembre de 2024, el Ministerio Público venezolano informó que Gallo fue procesado por presunta participación en “acciones desestabilizadoras y terroristas” con apoyo de grupos internacionales de derecha, aunque en realidad solo viajaba a visitar a su familia durante las fiestas.
Declaraciones sobre desaparición forzosa
Al inicio de la entrevista, Heredia se refirió a la definición de Javier Milei sobre el caso, quien en la Asamblea de Naciones Unidas lo calificó como desaparición forzosa.
“Es que exactamente así fue”, confirmó la madre. “Fue horrible, porque el mismo presidente de la Nación de donde es mi hijo está pidiendo por él, siendo que todos sabemos que es un ser humano inocente. Que esté detenido tan injustamente y de manera tan cruel, sin contacto con él, es devastador”, agregó.
Heredia relató además que a su hijo “no lo dejan tener contacto ni con la familia ni con un abogado”. Aseguró que la prueba de vida que pudieron recibir “nos ha tranquilizado un poco, porque había muchas versiones de que en Venezuela estaban raptando gente para pedir rescate”, lo que generaba aún más preocupación en diciembre pasado.