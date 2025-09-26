Después de todo, vuelve el cepo: el Gobierno volverá a limitar la operatoria entre el mercado cambiario oficial y financiero
El Gobierno nacional volvió a aplicar restricciones cambiarias al establecer que quienes compren dólares en el mercado oficial no podrán operar en los dólares financieros (CCL o MEP) y viceversa. La medida implica una reinstalación parcial del cepo cambiario.
Antecedentes de la restricción
La limitación cruzada había sido eliminada el 14 de abril, cuando se anunció un levantamiento parcial del cepo para personas físicas, aunque se mantenía para las jurídicas.
La semana pasada ya se había dispuesto una restricción similar para personas vinculadas a entidades financieras. Con la nueva norma, quienes participen en el mercado libre de cambios tendrán vedado operar en el mercado de bonos, tanto al contado con liquidación (CCL) como en el MEP, y viceversa.
Objetivo oficial y compromiso con el FMI
Con esta decisión, el Gobierno busca restringir la circulación de divisas y ejercer un mayor control para acumular reservas.
La acumulación de dólares por parte del Banco Central y del Tesoro es una de las exigencias centrales del acuerdo con el FMI y constituye la hoja de ruta consensuada con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar el pago de los vencimientos de deuda.