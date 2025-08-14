Despidos en el Estado: ATE denunció que el Gobierno simula eliminar tareas para echar gente
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a recurrir a la Justicia para que ponerle un freno a los despidos de empleados públicos con los que decidió avanzar el Ministerio de Desregulación y Transporte que conduce Federico Sturzenegger.
Así como sucedió con los decretos 340/2025, que limitó el derecho a huelga, y 430/2025, que eliminó el día del trabajador estatal, el gremio de Rodolfo Aguiar confía en que la Justicia volverá a darle la razón.
Tal como trascendió este miércoles, el sindicato que nuclea a los empleados del Estado demandó al Gobierno nacional para suspender las normativas que disponen el pase a disponibilidad de cientos de trabajadores.
Los pases a disponibilidad -que en la práctica implican primero una reducción salarial y posteriormente el despido, tras un período que puede ir de seis a doce meses, de acuerdo con la antigüedad del trabajador- fueron planificados por Sturzenegger y ejecutados por la cartera que él conduce, el Ministerio de Capital Humano y el de Economía.
“El régimen de disponibilidad que dispuso el Gobierno es manifiestamente ilegal. Las resoluciones ministeriales son inválidas, arbitrarias y violan derechos laborales consagrados en la Constitución. Ni las facultades delegadas oportunamente otorgadas ni la Ley Bases justifican este pisoteo al derecho a la estabilidad en el Empleo Público”, indicó Aguiar.
ATE espera que se abra una mesa de negociación para analizar cada caso de disponibilidad del personal. Por eso, intimó al Ministerio de Sturzenegger para que convoque de “manera urgente” a una conversación. En ese sentido, desde la cartera ministerial ya dejaron trascender que no habrá diálogo.
“El Poder Ejecutivo está excedido en sus atribuciones y de ninguna manera se cumplen los requisitos exigidos por la normativa vigente para que algún agente sea declarado en disponibilidad. No podemos aceptar la discrecionalidad que supone que sea el propio empleador quien defina cuál es la ‘dotación óptima’”, agregó el referente estatal.
En esta línea, el dirigente apuntó: “A lo largo de estos últimos 20 meses, la Justicia ha fallado en numerosas ocasiones en favor de los trabajadores entendiendo que este Gobierno actúa contra la Constitución Nacional y al margen de la ley. Ahora debe actuar nuevamente para volver a poner en el ejercicio de sus derechos a los trabajadores del Sector Público”.
“Sólo los gobiernos militares pusieron en disponibilidad y declararon prescindibles a los trabajadores afectando el derecho constitucional a la estabilidad”, agregó.