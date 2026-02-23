“Despedida a un amigo”: el emotivo mensaje de la Mesa de Enlace para homenajear a Jorge Chemes
El fallecimiento del expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, generó una fuerte conmoción en el sector agropecuario argentino.
En las últimas horas, asociaciones y entidades rurales y agroindustriales de todo el país manifestaron su pesar por la muerte del dirigente entrerriano, de extensa trayectoria en la representación del campo. Chemes permanecía activo en el Ente Región Centro y recientemente había participado en la Mesa Nacional del Trigo realizada en Leones.
Entre los mensajes más sentidos se destacó el de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Mesa de Enlace), espacio que integró entre 2019 y 2023 y donde dejó un fuerte reconocimiento entre sus pares.
El mensaje de la Mesa de Enlace
Bajo el título “Despedida a un amigo y líder de la ruralidad argentina”, la entidad que nuclea a la propia CRA, la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro, difundió un comunicado expresando su profundo dolor.
“La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias despide con profundo dolor al ex presidente de CRA e integrante de la CEEA, Jorge Chemes, luego de conocer su fallecimiento”, comienza el texto.
El documento destaca que Chemes fue “una figura clave en la representación del sector agropecuario con una importante voz política en defensa de los productores” y subraya que su trayectoria estuvo marcada por la búsqueda de mejores condiciones para el sector y una permanente vocación de servicio hacia la comunidad rural.
Asimismo, la Mesa recordó que durante su paso por el espacio, como en otras funciones públicas y políticas, mantuvo un compromiso persistente en defensa de los intereses de los productores, el desarrollo sostenible del campo argentino y el fortalecimiento institucional de la CEEA.
El comunicado también lo definió como “una persona íntegra, de valores, con una labor incansable para promover el diálogo, la convivencia y el entendimiento entre el sector agropecuario y las políticas públicas”.
Finalmente, los presidentes de la Mesa de Enlace expresaron su acompañamiento a la familia en este momento de dolor y agradecieron su aporte a lo largo de los años, al tiempo que señalaron que no faltarán oportunidades para recordar “a un gran líder y amigo, por su vocación y por su vida al servicio de los productores”.