Desmienten rotundamente a Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Kirchner denunció este jueves que hubo torturas a los “arrepentidos” en la Causa Cuadernos para que hablen del pago de coimas de los empresarios a su Gobierno en la obra pública citando las declaraciones del abogado de Víctor Manzanares, excontador de los Kirchner. Pero el letrado, Roberto Herrera, la cruzó y dijo que sacó de contexto sus dichos.
Herrera salió al cruce de la expresidenta y dijo que “no es cierto que mi cliente Víctor Manzanares haya sido “torturado” es un disparate decir “Torturado” como afirmó la ex presidenta Cristina Kirchner para convertirse en imputado-colaborador en la causa de los Cuadernos”.
“La decisión de ser Imputado Colaborador, es una decisión de Manzanares y avalada por esta defensa. Es un disparate pensar que fue “extorsionado” por el ex juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli”, agregó en declaraciones periodísticas.
Y subrayó Herrera que peor fue “comparar esa situación con la represión ilegal de la dictadura, una vergüenza que se compare con la época más oscura y trágica de nuestra historia. Me parece que también se le falta el respeto a la gente que fue torturada de verdad. La ex presidenta sacó de contexto mis declaraciones a un canal de TV, solo para mantener el relato”.
“Por su expresa voluntad y con nuestro asesoramiento legal, Manzanares se acogió a la ley del imputado-colaborador y declaró 4 días seguidos en los tribunales de Comodoro Py bajo nuestra tutela y acompañando sus dichos con documentación, como consta en la causa”, añadió.
“Sucede que tras declarar como imputado-colaborador por una cuestión de seguridad no podía volver a la cárcel de Marcos Paz donde podía ser objeto de represalia por parte de otros presos y se lo alojó en las instalaciones de la Policía Federal en la calle Cavia por un lapso de entre 28 y 29 días”, afirmó.
“Pero sí en condiciones peores en las que estaba antes de ser imputado colaborador, con un destrato por parte del servicio penitenciario y con la luz prendida las 24 horas”, subrayó Herrera.
Después “pasó al régimen de testigo protegido y por esas cuestiones de seguridad sus abogados lo pudimos ver, por ejemplo, en la laguna de Lobos”, finalizó el abogado de Manzanares.