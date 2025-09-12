Desgarrador testimonio de la jefa de leucemia del Garrahan: ”Es una situación de muchísima gravedad, nunca vivida en la historia”
Myriam Guiter lleva casi 3 décadas de trabajo en el Hospital Garrahan. No sólo como médica pediatra y actual jefa Clínica de Hemato-Oncología. También como mamá. Cuando en 2020 le diagnosticaron leucemia a una de sus hijas, pese a tener prepaga, eligió tratarla en el principal hospital pediátrico de alta complejidad del país y la región.
“Cuando se enfermó no lo dudé. Le dije a mi compañero ‘me la llevo al hospital’. Ni se me cruzó llevarla a otro lugar. Todo el equipo y todo el hospital sostuvo un montón a la familia”, cuenta, mientras afronta junto al resto de sus compañeros el peor conflicto laboral que le tocó atravesar en casi 30 años. Con esa historia a cuestas alza la voz para defender el hospital que eligió.
Guiter llega a su lugar de trabajo alrededor de las 7:30 para ponerse al día sobre la situación de los 35-40 pacientes que suele haber internados por leucemias y linfomas. Recibe reportes del equipo sobre complicaciones, quimioterapias, punciones. Habla con las familias –y con los propios pacientes, según la edad– para dar diagnósticos y explicar pasos a seguir.
“A veces, lamentablemente, tenemos que dar la noticia sobre los cuidados del fin de la vida. Por suerte son la menor cantidad de pacientes, pero pasa. Así, todos los días –relata, con un manto de humanidad, justo en un momento del país donde parece prevalecer la crueldad y lo inhumano–. Tratamos de hacer el tratamiento más personalizado posible. El objetivo es curar la mayor cantidad de chicos posible”. La evidencia le da la razón: “la mortalidad en cáncer infantil descendió un 10% en los últimos diez años”.
Si bien hay dos conflictos en curso en el Garrahan –por un lado el reclamo del personal de planta y por otro el de los residentes, que dependen del Ministerio de Salud de la Nación-, ambos forman parte de una situación general de pérdida de poder adquisitivo que llevó a una oleada de renuncias de profesionales en el último año y medio. Panorama agravado por el ninguneo y amenazas de los últimos meses.
“Hace 27 años que estoy en el Garrahan. A lo largo de estos años hubo problemas, pero siempre tuvimos diálogo con las autoridades. Hacíamos uno o dos paros, se hablaba con el Ministerio de Salud y se solucionaba. Desde 2023 el hospital tiene el mismo presupuesto. Nos dicen que hay más plata, pero como la función nuestra no es definir dónde está eso, no tenemos idea. El sueldo nuestro es menor que en octubre de 2023. Una vez que asume este gobierno nos ponen Impuesto a las Ganancias y el aumento fue del 1% en tres cuotas este año, por lo cual estamos ganando menos que en octubre de 2023 y con una pérdida del poder adquisitivo del 40-50%”, aseveró.
“Hay gente que se enfermó, la estamos pasando mal, se nota en el ambiente que se corta con un hilo. Y se está yendo gente muy formada”, advirtió.
“Los residentes no aceptaron el bono de 300 mil pesos y luego recibieron primero mails con formas muy agresivas diciéndoles que si no aceptaban y no volvían a hacer las guardias y trabajar iban a recibir sanciones. Acto seguido, recibieron por vía verbal que les iban a empezar a llegar los telegramas de despido y que se iba a empezar a contratar pediatras con 12 horas de guardia y 32 semanales con las promesas de pasarlos a planta en dos años, algo que se hace por concurso en el hospital y que sería más caro que darles aumento a los residentes. Simultáneamente, salieron en X comunicados de la cuenta del hospital súper amenazantes”, reveló.
“No nos atienden, no nos llaman a hablar. No estamos acostumbrados a estas formas amenazantes. Decían que se había resuelto el conflicto con los residentes, cosa que no es cierta, porque fueron obligados a retomar sus puestos bajo amenaza de despido. Lo dijimos en un comunicado: rechazamos cualquier forma de violencia, no lo queremos, no lo vamos a aceptar. Sumado a que el conflicto salarial no se resolvió para nadie”, indicó Guiter.
“Yo soy jefa de clínica de leucemias y linfomas y no tengo guardias, quienes hacen el soporte clínico han tratado de cubrir guardias pero no alcanza sin residentes, por eso se cerró una sala. Hay gente que se enfermó, la estamos pasando mal, se nota en el ambiente que se corta con un hilo. Y se está yendo gente muy formada. Estamos en una situación muy grave. Más allá de que decidimos garantizar la salud y la atención, nos está costando mucho estrés. Y tener que salir a esta altura a decir lo que hacemos nos parece muy triste”, concluyó.
Este viernes, trabajadores paran por 24 horas, medida que contará también con una movilización a la Plaza de Mayo, en rechazo al veto del Presidente a la Ley de Emergencia Pediátrica.
Los médicos avisaron que durante la jornada de lucha garantizan la atención en internaciones y guardia.