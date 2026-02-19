Desgarrador episodio en Paraná: temporal arrastra vivienda y se buscan desesperadamente una madre y su hija
En medio del fuerte temporal de lluvia y desbordes registrado en la mañana de este jueves, una familia fue arrastrada por la corriente de agua en la zona de calle Blas Parera y Brown, en inmediaciones del arroyo Las Viejas, y continúa la búsqueda desesperada de una madre y su hija desaparecidas, mientras que otros integrantes fueron rescatados con vida.
El dramático hecho se produjo cuando la creciente del arroyo, impulsada por las intensas precipitaciones, arrasó por completo la vivienda donde la familia se encontraba. Vecinos relataron que “la corriente se llevó la casa entera”, describiendo una escena de angustia y desesperación.
Rescate de tres integrantes y búsqueda de desaparecidas
Tras el siniestro, equipos de Bomberos, efectivos policiales, personal de Protección Civil y vecinos desplegaron un amplio operativo de rescate en el sector afectado. Gracias a esa tarea, el padre de familia fue hallado con vida a pocos metros del arroyo Las Viejas, luego de haber sido arrastrado por la corriente. Además, otros dos hijos lograron ser puestos a salvo, también con asistencia de los equipos de emergencia.
A pesar de estas recuperaciones, continúan desaparecidas la madre, identificada como Patricia Mena, de 32 años, y su hija, Chiara Barrios, de 10 años, por lo cual el operativo se intensificó y se amplió la zona de rastrillaje rumbo al cauce del arroyo con apoyo por tierra y agua.
Dramáticos testimonios y clima de incertidumbre
Testigos que presenciaron el momento del desborde expresaron el impacto de la crecida. Un vecino describió cómo, en cuestión de minutos, el agua alcanzó niveles insospechados y arrastró la estructura donde vivía la familia. La comunidad del lugar se movilizó rápidamente para colaborar con las labores de búsqueda y brindar apoyo a los afectados.
El episodio se da en el contexto de un temporal que azotó a Paraná y otras zonas de la provincia, con lluvias intensas que provocaron acumulaciones de agua, anegamientos, desbordes de arroyos y complicaciones en distintos barrios, lo que obligó a las autoridades a mantener alertas activas y despliegues de emergencia.
Familiares y vecinos aguardan novedades con profunda angustia, mientras los equipos de búsqueda continúan trabajando contra reloj, con la esperanza de encontrar a la madre y a la niña con vida y ponerles a salvo.
