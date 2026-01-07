Desesperada búsqueda en el río Paraná por un adolescente desaparecido en Puerto General San Martín
Durante la tarde de este martes, se desplegó un amplio operativo de búsqueda y rescate en el río Paraná, en la zona de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, tras la desaparición de un adolescente de 16 años que se encontraba bañándose en la costa.
El hecho ocurrió en inmediaciones de la bajada de Bella Vista, a pocos metros de la guardería náutica del mismo nombre, y fue reportado alrededor de las 15 horas, lo que activó de inmediato la intervención de la Prefectura Naval Argentina, seccional Bajo Paraná.
Según relataron testigos citados por el diario La Capital, un grupo de adolescentes jugaba en la orilla del río cuando uno de ellos ingresó al agua y se sumergió, sin volver a emerger. Una persona que observaba la escena dio aviso al notar que el menor no regresaba a la superficie, lo que generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar.
La denuncia fue recibida a través del número de emergencias 106, y permitió el rápido despliegue de patrullas terrestres y embarcaciones, que concentraron el rastrillaje en el tramo comprendido entre las calles Juan Domingo Perón y Manuel Belgrano.
Buzos, bomberos y apoyo a la familia
Las tareas de búsqueda contaron con la colaboración de puesteros locales, conocedores de la dinámica del río en ese sector, y con la participación de buzos especializados provenientes de Rosario, quienes reforzaron el rastreo en el lecho del Paraná.
Minutos antes de las 17.30, se sumó al operativo el Cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, que brindó apoyo en tierra y asistencia logística a las embarcaciones de Prefectura que trabajan en la zona costera.
Además, una dotación de bomberos permaneció en el lugar para contener y acompañar a los familiares del adolescente, que aguardaban con angustia novedades sobre el resultado del operativo.
Mientras avanzaban las maniobras de búsqueda, la presencia de rescatistas y autoridades mantenía la expectativa de un desenlace favorable, en una jornada marcada por la preocupación y la tensión en la costa del río Paraná.