Desesperación en Cuba por un nuevo apagón total
Cuba sufrió este miércoles un nuevo apagón total, el quinto en menos de un año para una población que lo vive entre la “agonía” y la “desesperación” y que golpea de lleno al comercio que intenta salir a flote en medio de la crisis que vive la isla.
“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional”, informó el Ministerio de Energía y Minas en su cuenta de X.
Las autoridades precisaron que la caída del sistema eléctrico, ocurrido alrededor 9.15 hora local, se debió a una señal falsa de sobrecalentamiento en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el centro de la isla.
Esta falsa alarma provocó que esta termoeléctrica, la más importante del país, saliera de funcionamiento y la caída del sistema nacional.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo en su cuenta de X que el país cuenta “con una estrategia bien definida” para restablecer el sistema “en el menor tiempo posible”.
En las calles de la capital funcionaban unos pocos semáforos, acondicionados recientemente con paneles solares, mientras muchas personas trataban de regresar a sus casas para prepararse para la contingencia que en otras ocasiones ha durado varios días.
Se trata del quinto apagón generalizado desde octubre de 2024, en la isla de 9,7 millones de habitantes.
Cuba enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.
El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.
La instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.
Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron, incluso en La Habana, donde solían ser menos largos.
De acuerdo con las autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.
Además de los grandes hoteles y algunos hospitales, cada vez más familias y negocios privados, autorizados en 2021, tienen sus propias plantas generadoras de energía y equipos con paneles solares para facilitarse la vida durante los apagones programados.
En algunas zonas de los barrios acomodados de La Habana se puede escuchar el fuerte rugido de las plantas que empiezan a funcionar en cuanto se va la luz.
En los últimos años Cuba ha tenido un acelerado deterioro económico, con una fuerte inflación, escasez de combustible, la dolarización parcial de la economía y salarios promedio que rondan los 54 dólares al mes, según la cotización oficial, pero apenas llegan a los 16 dólares en la tasa del mercado informal.