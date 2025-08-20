Desde que asumió Javier Milei, cerraron más de 15.000 empresas en Argentina
Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 cerraron 15.564 empresas: pasó de haber 512.357 a 496.793 empleadores con trabajadores registrados. La recesión y la baja del consumo explican gran parte de esta crisis.
Según un informe elaborado por CEPA, el sector más afectado fue Transporte y Almacenamiento, con 4.094 empleadores menos, lo que significa una baja del 10,4%. También hubo fuertes caídas en servicios inmobiliarios (-2.617), comercio y reparación de vehículos (-2.387), servicios profesionales (-1.783) y construcción (-1.669).
La crisis golpeó sobre todo a las pymes. El 99,7% de los cierres correspondió a empresas de hasta 500 trabajadores. En cambio, solo 49 grandes compañías con más de 500 empleados cerraron en este período.
La pérdida de empresas trajo un impacto directo en el empleo. En 18 meses se eliminaron 223.537 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 2,27%. El total de trabajadores pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.633.636 en mayo de 2025.
El sector con más empleos perdidos fue Administración pública, defensa y seguridad social, con 98.653 trabajadores menos. Luego se ubicó la construcción, con 80.873 empleos destruidos. También cayeron transporte y almacenamiento (-54.935) y la industria manufacturera (-39.016).
Si se mide en proporción, la construcción fue el sector más golpeado, con un derrumbe del 16,9% en el empleo formal. Le siguieron transporte y almacenamiento con 10,3% menos y los servicios extraterritoriales con una baja del 6,6%.
Analistas advierten que la recuperación no será inmediata. Mientras tanto, la cifra de más de 15.000 empresas menos y más de 223.000 trabajadores despedidos marca el pulso de una economía en tensión, donde el ajuste fiscal convive con la caída de la actividad y la incertidumbre empresarial.