Desde marzo se optimizan los recorridos de varias líneas del transporte urbano de Paraná
Las líneas A, B, C, D, L, M y P del transporte urbano de pasajeros de Paraná tendrán modificaciones en sus recorridos a partir del 1° de marzo, en el marco de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y distintas vecinales con el objetivo de mejorar la prestación del servicio.
La medida busca optimizar la conectividad con distintos puntos de la ciudad, incorporando nuevos trayectos hacia escuelas, centros de salud, barrios y otros espacios de interés.
Modificaciones en las líneas
- Línea A: se modifican dos cuadras en San Agustín para acercar el recorrido a establecimientos educativos.
- Línea B: se ajusta el trayecto para vincular la línea con la nueva sede de UADER, el barrio Procrear y el Hospital de la Baxada, incorporando el paso por Sarobe y Espejo.
- Línea C: se recupera el recorrido por calle Almafuerte, desde Blas Parera hasta avenida Ramírez.
- Línea D: se modifican dos cuadras del trayecto, pasando de Ambrosetti a Antonio Crespo.
- Línea L: se amplía el recorrido desde calle Colón por La Rioja hasta Echagüe, empalmando luego con avenida Ramírez. El cambio acerca la línea al Hospital Materno Infantil San Roque, la UNER y el Hospital San Martín, además de extender el servicio hasta barrio Yatay e incorporar pedidos de instituciones escolares de La Florida.
- Línea M: se extiende el recorrido incorporando parte del antiguo trayecto de la línea 3, conectando zona centro y el Hospital de la Baxada con Gaucho Rivero y Anacleto, respetando el recorrido histórico en ese tramo.
- Línea P: se incorporan dos nuevos ramales, P1 y P2.
- Uno recupera el trayecto por Zanni, Almafuerte y Gualeguaychú.
- El otro abarca Newbery y Zanni hasta el Hospital de la Baxada.
Desde el municipio indicaron que el resto de las líneas del sistema no tendrán modificaciones por el momento.
Nuevos recorridos
A partir de la implementación de los cambios, los recorridos completos de las líneas A, B, C, D, L, M y P quedarán establecidos de la siguiente manera:
LÍNEA A: B° Empleados de Comercio – Centro
Ida:
Colectora – Juan B. Justo – Gral. Artigas – Crisólogo Larralde – Av. Ramírez – Juan Báez – M. Lebensohn – Pablo Crausaz – Av. de las Américas – El Paracao – Gral. Alvarado – Eva Duarte de Perón – Mons. D’Andrea – Vicente Quesada – Gutiérrez – Selva de Montiel – Gral. Galán – Los Jacarandaes – Casiano Calderón – Acebal – F. Ameghino – República de Siria – Romina Iturain – Av. Larramendi – Laprida – Gaboto – Cervantes – Santa Fe.
Regreso:
Laprida – Av. Larramendi – Romina Iturain – República de Siria – F. Ameghino – Acebal – Don Segundo Sombra – Los Ceibos – Gral. Galán – Selva de Montiel – Luis Palma – Vicente Quesada – Mons. D’Andrea – Eva Duarte de Perón – Gral. Alvarado – El Paracao – Av. de las Américas – M. Lebensohn – Juan Báez – Av. Ramírez – Crisólogo Larralde – Gral. Artigas.
LÍNEA B: B° Capibá – Centro
Ida:
Lisandro de la Torre – Av. Zanni – Crisólogo Larralde – División de los Andes – Provincias Unidas – Av. Francisco Ramírez – Gral. Sarobe – Gral. Gerónimo Espejo – El Paracao – Av. de las Américas – Pronunciamiento – Av. Ejército – Monte Caseros – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Garay.
Regreso:
Córdoba – Libertad – Paraguay – Pellegrini – Bv. Perette – Av. Ejército – Pronunciamiento – Av. de las Américas – El Paracao – Gral. Gerónimo Espejo – Gral. Sarobe – Provincias Unidas – División de los Andes – Crisólogo Larralde – Av. Zanni – Lisandro de la Torre.
LÍNEA C
C1 – B° 300 Viviendas – Centro
Ida:
B° 300 Viviendas – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya – Del Poncho – De la Yerra – Francia – Gdor. Maya – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. López Jordán – Francia – Av. Blas Parera – Av. Almafuerte – Av. Ramírez – La Paz – Santa Fe.
Regreso:
Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – Av. Almafuerte – Av. Blas Parera – Francia – Gdor. López Jordán – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. Maya – Francia – De la Yerra – Del Poncho – Gdor. Maya – Av. Don Bosco – B° 300 Viviendas.
C2 – B° 300 Viviendas – Parque Industrial – Centro
Ida:
B° 300 Viviendas – Av. Don Bosco – Pedro Londero – Fraternidad – Gdor. Maya – Del Poncho – De la Yerra – Francia – Gdor. Maya – Antonio Salellas – Valentín Torra – Art. Walter Grand – Hernandarias – Antonio Salellas – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. López Jordán – Francia – Av. Blas Parera – Av. Almafuerte – Av. Ramírez – La Paz – Santa Fe.
Regreso:
Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – Av. Almafuerte – Av. Blas Parera – Francia – Gdor. López Jordán – Av. Almafuerte – Jorge Luis Borges – Francia – Las Arvejillas – Las Madreselvas – Las Orquídeas – Francia – Jorge Luis Borges – Av. Almafuerte – Gdor. Maya – Francia – De la Yerra – Del Poncho – Gdor. Maya – Av. Don Bosco – B° 300 Viviendas.
LÍNEA D: B° Policial – Toma Nueva
Ida:
Alfonsina Storni – Francia – Gdor. López Jordán – Río Gualeguay – Celia Torrá – Hoffman – Gdor. Manuel Crespo – Av. Churruarín – 3 de Febrero – Av. Almafuerte – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Malvinas – San Lorenzo – Salta – Güemes – Av. Laurencena – Av. Ramírez – Bravard – Soler – Ambrosetti – Rondeau – Antonio Crespo – Blas Parera – Jozami.
Regreso:
Rondeau – C. Darwin – Blas Parera – Gdor. Uranga – Rondeau – Ambrosetti – Soler – Du Graty – Av. Ramírez – Av. Laurencena – Güemes – Bv. Moreno – Córdoba – Libertad – España – 25 de Mayo – Echagüe – Av. Churruarín – Gdor. Manuel Crespo – Marchese – Celia Torrá – Río Gualeguay – Gdor. López Jordán – Lola Mora – Alfonsina Storni.
LÍNEA L
L1 – B° 500 Viviendas – Terminal de Ómnibus – B° Yatay
Ida:
José María Paz – Padre Pascual Uva – Selva de Montiel – Juan Báez – Gral. Espejo – Gral. Alvarado – Pirán – Gutiérrez – Virasoro – Gral. Galán – Casiano Calderón – Cnel. Caminos – Santos Vega – Florencio Sánchez – Selva de Montiel – Ituzaingó – Florencio Sánchez – Paraguay – Courreges – España – Italia – Santa Fe – Alameda de la Federación – Carlos Gardel – Colón – La Rioja – Arturo Illia – 25 de Mayo – Echagüe – Av. Ramírez – Av. Don Bosco.
Regreso:
Av. Don Bosco – 3 de Febrero – Pérez Colman – F. Soler – Fraternidad – Nogoyá – Juan de Garay – Córdoba – Libertad – Montevideo – Diamante – Florencio Sánchez – Ituzaingó – Selva de Montiel – Don Segundo Sombra – Florencio Sánchez – Santos Vega – José María Paz – Gutiérrez – Av. Ejército – Gral. Alvarado – Gral. Espejo – Juan Báez – Selva de Montiel – Padre Pascual Uva – José María Paz.
LÍNEA M: B° Parque Mayor – Centro – Gaucho Rivero
Ida:
Villa Hernandarias – Las Garzas – Villa Seguí – Av. Zanni – Av. Newbery – División de los Andes – Miguel David – Av. Ramírez – Jauretche – Alejo Peyret – Edmundo de Amicis – Av. de las Américas – Bv. Racedo – Gral. Belgrano – Av. Gualeguaychú – Bavio – Italia – Santa Fe – Laprida – Córdoba – Libertad – Paraguay – Pellegrini – Pronunciamiento – Av. Ejército – Gutiérrez – Vicente Quesada – Luis Palma.
Regreso:
Luis Palma – Los Chanas – Gral. Galán – Selva de Montiel – Luis Palma – Vicente Quesada – Mons. D’Andrea – Eva Duarte de Perón – Gral. Alvarado – Av. Ejército – Monte Caseros – Enrique Carbó – Pascual Palma – Maipú – Cura Álvarez – Bv. Racedo – Toribio Ortiz – Alejo Peyret – Av. Ramírez – Miguel David – División de los Andes – Av. Newbery – Av. Zanni – Villa Seguí – Las Garzas – Villa Hernandarias.
LÍNEA P
P1 – Aeropuerto – Centro – Hospital de la Baxada
Ida:
Aeropuerto – Salvador Caputto – Av. Jorge Newbery – Av. Zanni – O’Higgins – Leonidas Echagüe – Provincias Unidas – El Paracao – Gral. Espejo.
Regreso:
Gral. Espejo – Gral. Alvarado – El Paracao – Provincias Unidas – Leonidas Echagüe – O’Higgins – Av. Zanni – Av. Jorge Newbery – Salvador Caputto – Aeropuerto.
P2 – Aeropuerto – Plaza Alberdi
Ida:
Aeropuerto – Salvador Caputto – Gdor. Tibiletti – Soldado Bordón – Hernandarias – Gdor. Parera – Dr. Medus – Gdor. Mihura – Gdor. Tibiletti – Av. Zanni – Av. Almafuerte – Gualeguaychú – Gral. Manuel Belgrano – Gral. Urquiza.
Regreso:
Gral. Urquiza – Pascual Palma – Gral. Pascual Echagüe – Av. Ramírez – Dean J. Álvarez – Av. Almafuerte – Av. Zanni – Gdor. Tibiletti – Gdor. Mihura – Dr. Medus – Gdor. Parera – Hernandarias – Soldado Bordón – Gdor. Tibiletti – Salvador Caputto – Aeropuerto.