Desde España, Milei criticó a “los brutos e ignorantes que rechazan modernizar el mercado laboral”
El presidente Javier Milei lanzó una contundente advertencia a través de sus redes sociales tras la instalación de una nueva máquina automatizada en el Abasto Shopping, señalando que “hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los luditas locales y su odio al progreso”.
El mandatario acompañó su publicación con un video que muestra el funcionamiento del dispositivo, utilizando el caso para ilustrar su postura sobre la evolución del empleo y la productividad.
ALERTA ABASTO SHOPPING
Hay que tener cuidado que no llegue a pasar cualquiera de los ludditas locales y su odio al progreso.
Los brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral van a empezar a llorar industria… https://t.co/qUL5EaGSiL
— Javier Milei (@JMilei) March 14, 2026
En su análisis, el Jefe de Estado criticó a quienes cuestionan el avance tecnológico en defensa de los puestos de trabajo tradicionales, calificándolos de “brutos e ignorantes que dicen estar consternados por el trabajo pero que rechazan modernizar el mercado laboral”.
Desde su perspectiva, la innovación no debe ser considerada como una amenaza, ya que “el progreso técnico desplaza a las actividades menos eficientes con bienes de mejor calidad a un menor precio”.
Milei argumentó que este proceso genera un ahorro que permite reasignar recursos hacia sectores más competitivos, resultando en que “el trabajo se mueve a nuevos sectores y con mayor paga”. Además, el Presidente enfatizó que el resultado final de esta dinámica se traduce en “mayores salarios, precios más bajos, mayor cantidad de bienes disponibles y mayor consumo”, tanto para el presente como para el futuro de la economía nacional.
Por último, según información de Agencia Noticias Argentinas, el posteo incluyó una firme advertencia contra los sectores proteccionistas y el nacionalismo económico, a quienes acusó de intentar “esconder la corrupción de los políticos dando protección a ‘empresaUrios’ ladrones y prebendarios”. Para el mandatario, la resistencia al cambio técnico en nombre de la industria nacional solo genera pobreza y oferta limitada, citando como prueba irrefutable de este diagnóstico los “100 años de historia ARG”.
Con esta intervención, el Presidente reafirmó su intención de desregular el mercado y fomentar la entrada de capitales tecnológicos, posicionando la escena del centro comercial como un símbolo de la batalla cultural y económica que lidera su gestión.