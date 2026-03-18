Desde el primer día de Milei como presidente cerraron 22.608 empresas
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se han cerrado unas 22.608 empresas, lo que representa un 4,4% del total. Este fenómeno profundiza una tendencia negativa que, de acuerdo con un informe de la consultora Fundar, es comparable en magnitud al colapso registrado durante la pandemia y marca la peor contracción en los primeros 25 meses de gestión de un gobierno desde 2003.
En diciembre de 2025, se registraron 670 cierres, lo que equivale a una caída mensual del 0,1% en comparación con noviembre del año anterior. Este fue el quinceavo mes consecutivo de bajas. A lo largo de 2025, 10.392 empresas decidieron cerrar sus puertas, marcando así la vigésimo segunda baja interanual continua.
A finales de 2025, el total de firmas en el país se mantuvo por debajo de los niveles máximos alcanzados entre 2013 y 2015, cuando se superaron las 530.000 empresas. Históricamente, el nivel más bajo se había registrado tras la crisis de 2001, con cerca de 300.000 firmas. Desde entonces, el tejido productivo había mostrado una recuperación sostenida durante más de una década, seguida de un período de estancamiento y posterior caída desde 2018.
Tras el impacto de la pandemia, la cantidad de empresas logró un leve rebote, aunque sin alcanzar los niveles previos, y hacia finales de 2025 se volvió a situar en torno a las 490.000 compañías activas, evidenciando un retroceso similar al de la gestión actual.
El informe de Fundar se basa en estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, considerando tanto empresas públicas como privadas con al menos un empleado registrado en relación de dependencia, excluyendo al personal doméstico.
Comparación por gobierno
Bajo el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el número de empresas creció de manera significativa, pero se aplanó en su segundo mandato. La administración de Mauricio Macri mostró una leve contracción, mientras que durante el período de Alberto Fernández se observó una caída inicial aguda seguida de una recuperación parcial. En contraste, el actual mandato de Javier Milei muestra un repunte incipiente, pero insuficiente para superar el punto de partida.
Al comparar el desempeño a mitad de mandato, los datos revelan una clara diferencia. A los 24 meses de gestión, el primer gobierno de Cristina Kirchner mostraba un índice en torno a 103,5 puntos.
En ese mismo momento, la segunda presidencia de Kirchner apenas variaba, situándose en 99,8, y el gobierno de Mauricio Macri se mantenía estable en 99,7 puntos.
El gobierno de Alberto Fernández, por su parte, evidenciaba una contracción más pronunciada, con el indicador en 96,1 puntos, reflejando el impacto inicial de la crisis.
En el caso de Javier Milei, el nivel a mitad de mandato se ubica en 95,7 puntos, por debajo de las gestiones anteriores en ese mismo momento, indicando un inicio más contractivo en términos de cantidad de empresas.
Impacto sectorial
La última medición correspondiente a diciembre de 2025 revela que ocho de los 19 sectores experimentaron una nueva baja en relación al mismo mes del año anterior. El sector de transporte y almacenamiento fue el más afectado, con una disminución del 0,8% (equivalente a 270 empresas menos), seguido por el sector inmobiliario (baja del 0,5%, 142 empresas) y la industria manufacturera (caída del 0,3%, 146 empresas). En total, 13 de los 19 sectores muestran un retroceso interanual y 14 de 19 han caído desde la asunción del actual gobierno.
Por el contrario, algunos rubros vinculados al sector público, así como los servicios administrativos y la minería, lograron crecer durante el año. En particular, el sector relacionado con agua y residuos lideró el crecimiento porcentual en el último mes.
Caída generalizada en las provincias
Fundar indicó que 22 de las 24 provincias registraron una contracción interanual, y en 23 de 24 la disminución se intensificó desde el inicio del actual gobierno.
El análisis anual refleja que casi todas las jurisdicciones, salvo Neuquén, experimentaron retrocesos. La Rioja lidera la caída interanual con un descenso superior al 7%, seguida por Tierra del Fuego y Santa Cruz. Las áreas más afectadas también incluyen a los principales centros económicos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe no lograron revertir la tendencia.
Los datos acumulados desde noviembre de 2023 refuerzan este diagnóstico: solo Neuquén presenta un saldo positivo, mientras que La Rioja encabeza las bajas provinciales con una reducción cercana al 15%. Catamarca, Chaco, Tierra del Fuego, Corrientes y Misiones también reportan caídas significativas.