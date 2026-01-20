Desde ATE se denunció un proceso de vaciamiento del INTI en Entre Ríos
Sara Claret, delegada de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), advirtió sobre el cese de servicios clave de control del INTI en la provincia, como la calibración de surtidores de combustible y balanzas. Además denunció la falta de mantenimiento, salarios congelados y una creciente incertidumbre laboral.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) inició un proceso de reestructuración que implica el cese de los servicios de Metrología Legal en Entre Ríos. Esta división es la encargada de asegurar que los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales y controles de seguridad vial cumplan con las normativas vigentes.
En este marco, la delegada añadió: “El área de instrumentos de medición interviene en las transacciones comerciales. a de ATE en el INTI explicó el alcance de estas funciones: Por ejemplo, se controla que los surtidores de combustible entreguen la cantidad que indican o se verifican las balanzas de los comercios”.
Asimismo, señaló que la metrología legal abarca instrumentos de uso público como alcoholímetros, radares de velocidad y termómetros clínicos.
Ante la salida del INTI de estas funciones, se plantea la posibilidad de que organismos privados o instituciones externas asuman las tareas de regulación. Al respecto, la referente manifestó la postura de los trabajadores: “Estamos convencidos de que es un rol que debe cumplir el Estado. Al ser un privado quien realice la regulación, cabe preguntarse qué garantías se le darán al ciudadano en el proceso”.
La transición generó cambios en la dotación de personal y en las condiciones de trabajo en la sede regional. Según detalló la entrevistada, la dotación que prestaba servicios en Entre Ríos se vio reducida tras procesos de retiros voluntarios y traslados de personal a otras provincias.
En cuanto al clima laboral y la infraestructura, Claret informó sobre dificultades en la logística diaria. Por un lado, la delegada señaló que “los vehículos oficiales presentan falta de mantenimiento, lo que dificulta las tareas de asistencia fuera del centro”. Por el otro, se reportaron viáticos congelados y demoras en el pago de los últimos incrementos salariales del 1% y bonos dispuestos a nivel nacional.
A pesar de la incertidumbre sobre las nuevas condiciones laborales y la falta de una bajada de línea oficial clara, el personal continúa asistiendo a sus puestos. “Seguimos trabajando porque consideramos que nuestro rol es importante para la sociedad”, afirmó la delegada, quien también remarcó que el impacto de estas medidas se siente en el apoyo tecnológico que el instituto brinda a la industria local.
Fuente: APF Digital.-