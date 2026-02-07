Descuentos imperdibles para residentes de Gualeguaychú y sexta noche con presencias de lujo en el Carnaval del País
La Fiesta Nacional del Carnaval del País continúa ofreciendo beneficios exclusivos para los residentes del departamento Gualeguaychú y se prepara para una sexta noche con presencias destacadas del ámbito político, deportivo y mediático.
Tal como ocurrió durante enero, se mantiene vigente el descuento de $15.000 sobre el valor de la entrada general para quienes adquieran ubicaciones en los sectores VIP (mesas para cuatro personas), sin importar la fila o el sector elegido.
De esta manera, quienes opten por la comodidad de una mesa VIP podrán acceder a una bonificación para disfrutar del espectáculo con una excelente relación precio-calidad.
Para obtener este beneficio, es obligatorio presentar DNI en boletería, ya que la venta es exclusivamente presencial el viernes de 17 a 21 y el sábado desde las 10 hasta la finalización del evento. Además, el documento deberá exhibirse nuevamente al momento del ingreso al corsódromo.
Una sexta noche con presencias de primer nivel
La sexta noche de la edición 2026 contará con la presencia del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación, Daniel Scioli, quien ya ha manifestado en otras oportunidades su respaldo al impacto cultural y económico del Carnaval del País.
También participarán autoridades provinciales como el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, y el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, junto a otros referentes del ámbito provincial y nacional.
El color deportivo llegará con la participación de tres pilotos del Turismo Carretera: Omar “Guri” Martínez, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset, quienes recorrerán los 500 metros de la pasarela con sus vehículos de competición y luego presenciarán el desfile de comparsas.
Cobertura nacional con TN y Paula Bernini
La periodista Paula Bernini, junto a su equipo de TN – Todo Noticias, realizará salidas en vivo durante la jornada y generará contenido especial desde el corsódromo, llevando la fiesta a todo el país.
La combinación de beneficios económicos para los vecinos, presencias institucionales de peso y proyección nacional vuelve a posicionar al Carnaval del País como uno de los eventos centrales del verano argentino.
Las entradas y ubicaciones también pueden adquirirse de forma online a través de www.allaccess.com.ar.