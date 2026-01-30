Descendientes de Rosas y expertos rechazan decisión de Milei sobre el sable de San Martín
Se intensifica la polémica en torno al presidente Javier Milei por su decisión de retirar el sable corvo de José de San Martín del Museo Histórico Nacional para trasladarlo al Regimiento de Granaderos.
En esta ocasión, Lucía Ezcurra, descendiente directa de Juan Manuel de Rosas, apuntó con dureza contra el mandatario libertario. A través de sus redes sociales, Ezcurra recordó el origen y destino histórico de la reliquia que ahora Milei pretende disponer a su antojo.
“San Martín le dio el sable a Rosas, de quien soy descendiente, y los herederos lo dejaron al museo”, comenzó Ezcurra, para luego agregar con contundencia: “El adolescente ególatra que tenemos por presidente, que odia a Rosas, no pudo usarlo porque el museo se lo negó, despidió al director y ahora quiere quitar el sable. Gusano resentido”.
El conflicto se originó cuando el Museo Histórico Nacional se negó a permitir que Milei utilizara el sable en el acto por un nuevo aniversario de la Revolución del 25 de Mayo, tal como lo pretendía el presidente. Esto derivó en el despido del director del museo y, posteriormente, en un decreto presidencial para trasladar la pieza.
El traslado de la reliquia se ordenó a pesar de los pedidos de los herederos de San Martín y de la actual custodia civil, lo que reabrió el debate sobre si el público general podrá seguir accediendo a una de las reliquias más valiosas del patrimonio nacional o si su nuevo destino militar limitará su exposición.
En sintonía con estas críticas, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) manifestó su rechazo enérgico a la medida, calificándola como un error en términos de política cultural y conservación. Según los especialistas, la decisión despoja al sable de su carácter de “bien público” al trasladarlo a un ámbito exclusivamente militar.
El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier Juan Manuel de Rosas como un acto de reconocimiento por su defensa de la soberanía argentina. Esta decisión fue plasmada en el testamento de 1844, motivada por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las potencias europeas.