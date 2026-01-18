Descarrilaron dos trenes en España: 21 muertos y un centenar de heridos
Un tren Iryo de larga distancia que realizaba un viaje de Málaga a la estación de Puerta de Atocha de Madrid ha descarrilado en Adamuz (Córdoba), volcándose dos vagones en el incidente e invadiendo la vía contigua. Posteriormente, este incidente ha provocado el descarrilamiento de otro tren de alta velocidad Alvia que iba dirección Madrid-Huelva, el cual también se ha salido de la vía tras realizar una frenada de emergencia. Por el momento, se contabilizan al menos 21 muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos graves.
En redes sociales, varios pasajeros han narrado lo ocurrido en tiempo real y han incluido tanto imágenes como vídeos del interior de los vagones, en los que se ha ido la luz y se han roto varias ventanas. “Los de nuestro vagón estamos bien, los del resto de vagones no lo sabemos. Hay humo y están pidiendo un médico”, escribe un usuario en un post de X.
El periodista de RTVE, Salvador Jiménez, es uno de los pasajeros damnificados y ha relatado cómo el impacto en el accidente se sintió “como un terremoto” en el interior de los vagones. Todavía no se conoce el número de personas atrapadas en los vagones volcados.
Según fuentes de Renfe, el tren de Iryo ha descarrilado a cerca de las 19:45 de la tarde, “produciéndose multitud de heridos y fallecidos”. Al ocupar parte de la vía contigua, el tren Alvia que circulaba por el carril ha realizado un frenazo de emergencia, con varios vagones volcando tras el choque.
El servicio de Emergencias ha desplegado varias unidades UVI móviles, además de un vehículo de apoyo logístico y otros cuatro dispositivos de cuidados críticos de urgencia. Por su parte, Cruz Roja también ha activado recursos para apoyar a las personas afectadas.
La provincia de Córdoba ha habilitado todos los hospitales de la provincia con el fin de atender a los heridos. Además, otras comunidades como Madrid también han puesto a disposición centros sanitarios y equipos sanitarios para facilitar las labores de auxilio y atención médica.
La tarde del 18 de enero de 2026, alrededor de las 19:45 horas (hora local), dos trenes de alta velocidad descarrilaron en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba (España). Uno de ellos era un tren de la compañía Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid… pic.twitter.com/bxe8M8covF
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comunicado también a través de X que ya se encuentra en el Centro de Gestión de Red H24 (CGRH24) de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario”. “Iré informando por aquí de las novedades que estén confirmadas”, ha asegurado. Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha expresado también su preocupación por el accidente. “Estamos muy pendientes de las personas afectadas por este suceso”.
Además, las autoridades han pedido que aquellas personas que se acerquen a la zona lo hagan, en todo caso, utilizando chalecos reflectantes y elementos de iluminación para garantizar la seguridad durante las labores de auxilio a las víctimas. Además, con el tráfico entre Madrid y Andalucía suspendido, todos los convoyes que ya habían iniciado su trayecto han sido redirigidos a su estación de origen.
Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Iryo, por su parte, cuenta con el número 910 15 00 00.