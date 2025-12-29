Desafectaron a un joven policía por disparar al aire en Navidad y avanza una causa penal
Un joven policía de 22 años, con prestación de servicio en Cañuelas, fue desafectado de manera inmediata y enfrenta cargos penales tras realizar disparos al aire con una escopeta durante las celebraciones de Navidad. El hecho tomó mayor relevancia pública en un contexto de fuerte sensibilidad social, luego del reciente caso de una menor herida por una bala perdida en Villa Sarmiento.
El episodio se conoció a partir de un video que el propio agente compartió en sus redes sociales, el cual rápidamente se viralizó. En las imágenes se lo observa vestido de civil, efectuando al menos cuatro disparos al aire desde el estacionamiento de la Comisaría 1ª de Cañuelas, recargando el arma entre disparo y disparo, iluminado por las luces de los patrulleros.
Ante la gravedad de la situación, el comisario Fabián Ernesto Rolón dispuso el inicio de un sumario administrativo, mientras que la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense resolvió su desafectación inmediata del servicio, quedando el efectivo expuesto a una posible expulsión definitiva de la fuerza.
Si bien el agente utilizó proyectiles anti-motín, que cuentan con una menor carga de pólvora, la conducta fue considerada ilegal y peligrosa, ya que pudo haber ocasionado lesiones a terceros. En el plano judicial, se le imputa el delito de abuso de armas de fuego.
El caso volvió a poner en agenda el riesgo de los disparos al aire, especialmente tras lo ocurrido en Villa Sarmiento, donde Angelina, una niña de 12 años, resultó herida por una bala perdida mientras festejaba la Navidad. El hecho se produjo alrededor de las 12.05, cuando la menor se encontraba observando fuegos artificiales en la vereda de la casa de sus abuelos junto a su familia, y debió ser trasladada de urgencia a la clínica La Trinidad de Ramos Mejía.
Según informaron sus familiares, la niña se encuentra estable y responde a estímulos, aunque su estado continúa siendo reservado. Peritos policiales realizaron estudios mediante diagnóstico por imágenes y determinaron que la bala alojada en la fosa posterior del cráneo correspondería a un calibre 9 milímetros o 38, de dimensiones muy similares.
La titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Morón, Valeria Courtade, incorporó estos datos como nueva evidencia en la investigación, comparando el proyectil con otros casquillos hallados en la zona, en el marco de la búsqueda del responsable, que hasta el momento no fue identificado.