Deportes y CTM Salto Grande impulsarán proyectos conjuntos para el desarrollo deportivo en Entre Ríos
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande acordaron trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo deportivo en la provincia, en línea con los lineamientos del gobernador Rogelio Frigerio.
En el marco de esta agenda de cooperación, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, se reunió en Concordia con el presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, para avanzar en acciones conjuntas que fortalezcan el deporte en todo el territorio entrerriano. También participaron Ricardo Lupi, director General de Deporte Social y Educativo, y Martín Amden, director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación.
La Delegación Argentina es la representación nacional ante la CTM, organismo binacional que junto a Uruguay administra el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande. Además de su labor técnica, desarrolla programas y proyectos de responsabilidad social que benefician a las comunidades de la región. Su articulación con la Secretaría de Deportes permitirá sumar recursos y capacidades para actividades recreativas, capacitaciones y mejoras en infraestructura deportiva.
“Lo mejor es poder identificarnos como parte de un mismo equipo, con un horizonte común. Trabajamos bajo las indicaciones del gobernador, porque esa es la forma más coherente de avanzar”, expresó Daneri, resaltando que “compartimos los valores de la gente del deporte y el deseo de contribuir a su crecimiento”.
Por su parte, Uranga destacó la predisposición de la Delegación Argentina: “Nos parece clave poder tener este tipo de relación. Lo hacemos con otras áreas y, al conversar con Alejandro, una persona tan formada, estamos seguros de que podremos concretar muchas acciones conjuntas entre CTM y Deportes”.
Ambos coincidieron en que fortalecer el deporte entrerriano requiere un trabajo coordinado, con mirada integral y territorial, que llegue a cada rincón de la provincia.