Deportes y Ambiente de Entre Ríos sellan un acuerdo para promover el deporte en áreas naturales protegidas
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Deportes —dependiente de la Secretaría General de la Gobernación— y la Secretaría de Ambiente, firmó un Convenio Marco de Cooperación Recíproca con el objetivo de articular políticas públicas que impulsen la práctica deportiva en escenarios de alto valor ambiental.
El acuerdo fue rubricado por el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, acompañada por el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Pablo Aceñolosa. La iniciativa busca integrar el deporte al aire libre con las Áreas Naturales Protegidas de la provincia mediante eventos, jornadas de concientización, capacitaciones y talleres, fomentando la actividad física en entornos de gran belleza paisajística y biodiversidad.
Uranga destacó: “Tenemos una provincia preciosa en cada rincón. El deporte puede ser un gran medio para darla a conocer y disfrutarla, tanto para los entrerrianos como para quienes nos visitan. Además, es un vehículo para concientizar sobre cuestiones ambientales, fundamentales para nuestra vida en comunidad”.
En la misma línea, Hojman expresó: “Muy contentos de poder pensar en conjunto cómo el deporte y el ambiente se pueden sumar y potenciar. Todo sirve para la salud de las personas y para el cuidado del ambiente. Todo suma”.
Por su parte, Aceñolosa subrayó que se trata de “algo nuevo y original que debemos desarrollar. El deporte en las áreas naturales protegidas no solo nos brinda el marco de la belleza paisajística de la provincia, sino que también contribuye a su difusión dentro y fuera del país”.
El convenio incluye compromisos específicos como la organización conjunta de actividades, la visibilización de eventos deportivos en áreas protegidas, la promoción del cuidado ambiental y el acompañamiento en certificaciones con el Sello Verde Raíz Nativa. También prevé la formalización de convenios particulares para cada acción, garantizando un trabajo planificado y coordinado.
Con este acuerdo, Entre Ríos refuerza su compromiso con el desarrollo deportivo sustentable y la protección del patrimonio natural, impulsando una agenda que conjuga deporte y ambiente en beneficio de toda la comunidad.