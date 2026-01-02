Deportes cerró un destacado 2025 con el fortalecimiento de políticas históricas del Municipio
El subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, realizó un balance del año 2025, en el que destacó el fuerte acompañamiento del Estado municipal a las distintas actividades deportivas desarrolladas en la ciudad. En ese marco, puso en valor el trabajo sostenido de la Subsecretaría de Deportes, así como el rol clave de clubes, asociaciones y federaciones, actores fundamentales para que el deporte local continúe en un proceso de crecimiento sostenido.
Durante el año, el Municipio dio continuidad a programas históricos como las Escuelas Municipales de Deportes y las Colonias de Vacaciones, además de organizar una nueva edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná. También se reforzó la apuesta por los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta orientada a niños, niñas, adolescentes y estudiantes universitarios, y se consolidó el funcionamiento del Consejo Paranaense del Deporte, ámbito de debate y planificación estratégica para el desarrollo deportivo.
“Cerramos un gran año en el cual pudimos fortalecer políticas históricas del gobierno de la Municipalidad de Paraná. Como señala la intendenta Rosario Romero, no somos fundadores, sino que venimos a mejorar las cosas que se hicieron bien en todos estos años”, expresó Arbitelli, y enumeró como ejemplo las colonias de vacaciones, que contaron con la participación de más de 2.500 chicos y chicas en espacios como el Complejo Deportivo del Barrio El Sol, el Complejo “Raúl Alfonsín”, Club Paraná, Club Universitario y las playas del balneario Thompson.
En el mismo sentido, remarcó el alcance de las Escuelas Municipales de Deportes, que funcionaron en más de 40 barrios de la ciudad, coordinadas por profesores, ampliando el acceso a la actividad física y al deporte organizado.
“Este año también se coronó con la denominada Copa Mi Ciudad, en la que todos los gurises de nuestras Escuelitas Municipales pudieron competir y disfrutar. Estamos muy contentos también de haber organizado la segunda edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta que contó con más de 3.500 paranaenses, tanto en su etapa para estudiantes secundarios y universitarios como en la mencionada Copa Mi Ciudad”, agregó el funcionario.
Más adelante, destacó la cuarta edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná, que “consolida a la capital provincial como una de las diez ciudades que más turismo recibe a partir de eventos deportivos”, un logro que, según indicó, “nos llena de orgullo”.
Finalmente, Arbitelli hizo referencia a la reactivación del Consejo Paranaense del Deporte, un espacio que impulsa, junto a dirigentes locales, el fortalecimiento de clubes e instituciones, con el objetivo de promover un deporte inclusivo y de calidad, y posicionar a Paraná como sede de eventos de relevancia.
En detalle
Colonias de Vacaciones
Desde el Estado municipal se dio continuidad a este programa de contención e inclusión, que alcanzó a alrededor de 2.000 colonos, entre niños, niñas y adolescentes. Las actividades se desarrollaron en complejos deportivos y en el balneario Thompson, con propuestas en pileta y río, juegos recreativos y meriendas saludables.
Escuelas Municipales de Deportes
Con el objetivo de fomentar la actividad física y los valores del deporte, las Escuelas Municipales ofrecieron clases en barrios, vecinales, clubes y polideportivos municipales. Participaron niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años, con disciplinas como fútbol, básquet, vóley, boxeo, futsal y canotaje, entre otras.
Juegos Deportivos de la Ciudad
Por segundo año consecutivo, este programa promovió la convivencia y la sana competencia, con instancias juveniles, universitarias y la Copa Mi Ciudad. Durante dos semanas, cientos de chicos y jóvenes de las Escuelas Municipales fueron parte de encuentros y competencias que dejaron una experiencia formativa e inolvidable.
Carrera Nocturna Ciudad de Paraná
La 4ª edición convocó a cerca de 2.000 inscriptos, entre corredores profesionales y aficionados, en recorridos de 5 y 10 kilómetros por el balneario Thompson y la Costanera. La prueba tuvo un perfil de Carrera Sostenible, con kits que incluyeron botellas reutilizables y medallas elaboradas con material reciclable.
Consejo Paranaense del Deporte
Tras un período de inactividad, el Consejo retomó un rol activo durante 2025, con reuniones orientadas a coordinar políticas y estrategias deportivas, fortalecer clubes e instituciones y promover la integración social a través del deporte.