Denuncias online por violencia familiar, de género, contra mujeres y personas LGTB en Entre Ríos
Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia, el Poder Judicial de Entre Ríos habilitó desde 2020 la posibilidad de realizar denuncias de forma online desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para acceder a esta herramienta, los usuarios deben ingresar a la página oficial del Poder Judicial: www.jusentrerios.gov.ar.
La plantilla electrónica constituye una alternativa segura y confidencial, que permite a la víctima, a terceras personas o incluso de manera anónima, denunciar situaciones de violencia familiar, de género, contra la mujer y al colectivo LGTB+, disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar accesible, promoviendo el derecho al acceso a la Justicia.
El formulario contiene la misma información que la planilla de denuncia policial y judicial utilizada en toda la provincia. No la reemplaza, sino que ofrece un medio adicional y virtual para efectuar denuncias, aumentando su accesibilidad y rapidez.
La “Planilla de Denuncia Web” fue aprobada mediante Acuerdo General del STJER N° 25/17 del 05 de septiembre de 2017, en su punto quinto.